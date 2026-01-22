La Xunta aborda con Agalcari nuevas vías para valorizar la construcción naval tradicional

Visita a las instalaciones de Astilleros Catoira, en Rianxo Xunta

El director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos, visitó ayer las instalaciones de Astilleiros Catoira, en Rianxo, donde mantuvo un encuentro con la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira (Agalcari) que sirvió para abordar nuevas vías de colaboración para valorizar la construcción naval tradicional de madera. “Es una actividad artesanal de un alto valor ecológico que se debería mantener como parte del patrimonio marítimo y cultural y para recuperar el pleno sentido productivo y comercial de la actividad”, afirmó Fernández Ríos.

El director de la Xera apuntó a la oportunidad de negocio para la cadena monte-industria con el empleo de madera local de pino, roble o eucalipto, entre otras. “Preservar los saberes de los carpinteros y de la construcción naval tradicional es preservar nuestra historia e identidad”, destacó, añadiendo que “además, es reconocer el valor de la tradición como un pilar fundamental para el desarrollo de la innovación y la generación de mercados de mayor valor añadido para los recursos forestales”.

Las técnicas constructivas de la carpintería de Ribeira fueron declaradas en 2017 como Bien de Interés Cultural Inmaterial de Galicia, para reconocer su valor cultural sobresaliente en la conformación de la identidad del pueblo gallego y colaborar en medidas para su salvaguarda.

La visita de ayer sirvió también para recordar que la Xunta, a través de la Xera, pone a disposición de empresas y asociaciones varias líneas de ayuda para la divulgación, mejora de la formación e incorporación de la tecnología en los astilleros, de las que se podrán beneficiar los asociados de Agalcari.