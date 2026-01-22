Mi cuenta

O Barbanza

La AECC de A Pobra organiza una cena y baile de disfraces solidarios

La cita será el sábado 21, a partir de las nueve y media de la noche, en el Pazo Torre de Xunqueiras

Sandra Rey
22/01/2026 20:32
Imagen de archivo de miembros de la entidad pobrense
La Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el municipio de A Pobra do Caramiñal organiza para el próximo mes de febrero una cena y baile de disfraces de carácter solidario, cuyos fondos recaudados irán destinados a la investigación de dicha enfermedad. La cita será el sábado 21, a partir de las nueve y media de la noche, en el Pazo Torre de Xunqueiras.

Las entradas para poder asistir al evento, que cuestan 50 euros, estarán a la venta hasta el 16 de febrero en distintos establecimientos de la localidad como las farmacias Elsa Peñaranda, María Abeijón (Devesa), Manuela Barrosa (San Lázaro) y Tato, así como en Muebles Lijó y en Atmósfera Sport Maniotas. Además, también podrán adquirirse en la mesa informativa de la entidad en el mercado municipal los días 7 y 14 de febrero.

Desde la AECC garantizan que, al igual que otros eventos que organizan, será una noche “moi especial para compartir, desfrutar e sumar”, la cual también contará con un sorteo solidario en el que podrán participar todos los asistentes.

La ocasión cuenta con el apoyo y colaboración del Concello de A Pobra y, para más información, los interesados pueden ponerse en contacto a través del teléfono 900 100 036.

