Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El Concello de Boiro efectúa mejoras en parques infantiles por valor de 47.500 euros

La primera fase de los trabajos más significativos se está llevando a cabo en el parque de calistenia de Praia Xardín y en el parque infantil de Cariño, en Cabo de Cruz

Sandra Rey
22/01/2026 11:57
Imagen de uno de los parques que está siendo acondicionado
Imagen de uno de los parques que está siendo acondicionado
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Boiro está realizando actuaciones de mantenimiento en diversos parques infantiles del municipio con una inversión total de 47.575 euros. Estas labores forman parte del plan de mejoras en instalaciones de ocio que se van a llevar a cabo para optimizar los espacios de juego.

Las actuaciones que se están ejecutando incluyen la revisión y sustitución de elemento de juego deteriorados, la reparación de pavimentos de seguridad, mejora de vallas y accesos, así como también trabajos de limpieza y adecuación general de las áreas infantiles.

En esta primera fase se está actuando en particular en el parque de calistenia de Praia Xardín y en el parque infantil de Cariño, en Cabo de Cruz. Pero también se están realizando reparaciones puntuales en otros parques del municipio, con el objetivo de adecuar las áreas con mayor número de usuarios. 

Parque de calistenia de Praia Xardín
Parque de calistenia de Praia Xardín
Cedida
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Uno de los torneos del club en el recinto de Fexdega

El CX Fontecarmoa se prepara para el inicio de la Liga Gallega por equipos
María Caldas
El presidente de la Peña Celeste, Pedro Arauxo, y el vicepresidente, Manuel Otero, posan con el escudo a la entrada del campo

La Peña Celeste de Vilalonga replica en piedra el antiguo escudo del club
María Caldas
Os ex compañeiros de Miguel; Eloy, Cerqueiras, Fandiño e Óscar Río, no se perderon a súa homenaxe

Miguel Vázquez: “O fútbol deume amigos e momentos que son para toda a vida”
Gonzalo Sánchez
El equipo de Manu Santos no jugará este fin de semana y completará la próxima semana un mes de enero repleto de partidos a domicilio

Oportuno descanso para el Cortegada este fin de semana
Gonzalo Sánchez