El Concello de Boiro efectúa mejoras en parques infantiles por valor de 47.500 euros

Imagen de uno de los parques que está siendo acondicionado Cedida

El Concello de Boiro está realizando actuaciones de mantenimiento en diversos parques infantiles del municipio con una inversión total de 47.575 euros. Estas labores forman parte del plan de mejoras en instalaciones de ocio que se van a llevar a cabo para optimizar los espacios de juego.

Las actuaciones que se están ejecutando incluyen la revisión y sustitución de elemento de juego deteriorados, la reparación de pavimentos de seguridad, mejora de vallas y accesos, así como también trabajos de limpieza y adecuación general de las áreas infantiles.

En esta primera fase se está actuando en particular en el parque de calistenia de Praia Xardín y en el parque infantil de Cariño, en Cabo de Cruz. Pero también se están realizando reparaciones puntuales en otros parques del municipio, con el objetivo de adecuar las áreas con mayor número de usuarios.