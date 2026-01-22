Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El BNG de Ribeira reclama a la Xunta medidas ante la huelga de transporte público

El personal del sector exige, entre otras cuestiones, subidas salariales y mejoras en las condiciones de las personas acompañantes en buses escolares

Redacción
22/01/2026 20:41
El portavoz, Luis Pérez, junto a otros miembros del Bloque
El portavoz, Luis Pérez, junto a otros miembros del Bloque
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El BNG de Ribeira reclama a la Xunta medidas firmes ante la situación que vive el sector del transporte público por carretera en la provincia de A Coruña, que permanece en huelga desde finales del 2025 debido al bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo, caducado desde hace más de cuatro años y sin adaptación a la normativa vigente, según señalan los nacionalistas. El personal de las empresas reclama, entre otras cuestiones, subidas salariales y mejoras en las condiciones de las personas acompañantes del transporte escolar.

El portavoz nacionalista, Luis Pérez Barral, apunta que “estamos diante dun conflicto enquistado pola falta de vontade da patronal, pero tamén pola absoluta pasividade da Xunta, que non pode seguir mirando para outro lado mentres se deteriora un servizo público esencial”.

Así, destacan que la situación amenaza con “agravarse aínda máis”, ya que la huelga podría convertirse en un parón indefinido a partir del 2 de febrero. “Acudir ao traballo, ao médico ou simplemente baixar a Ribeira facer os recados está a converterse en misión impsible para moitas persoas que dependen do transporte público”, denuncia el portavoz.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fachada del Concello de O Grove

CCOO denuncia que la negociación de la RPT en el Concello de O Grove continúa bloqueada
C. Hierro
Los representantes de la Mancomunidade do Salnés

O Salnés "a fuego lento" conquista Fitur como destino para "reconectar"
Olalla Bouza
El ideal gallego

Rianxo conmemora a Castelao en enero con mesas redondas, charlas, teatro y más
Redacción
Visita a las instalaciones de Astilleros Catoira, en Rianxo

La Xunta aborda con Agalcari nuevas vías para valorizar la construcción naval tradicional
Redacción