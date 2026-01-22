El BNG de Ribeira reclama a la Xunta medidas ante la huelga de transporte público

El portavoz, Luis Pérez, junto a otros miembros del Bloque Cedida

El BNG de Ribeira reclama a la Xunta medidas firmes ante la situación que vive el sector del transporte público por carretera en la provincia de A Coruña, que permanece en huelga desde finales del 2025 debido al bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo, caducado desde hace más de cuatro años y sin adaptación a la normativa vigente, según señalan los nacionalistas. El personal de las empresas reclama, entre otras cuestiones, subidas salariales y mejoras en las condiciones de las personas acompañantes del transporte escolar.

El portavoz nacionalista, Luis Pérez Barral, apunta que “estamos diante dun conflicto enquistado pola falta de vontade da patronal, pero tamén pola absoluta pasividade da Xunta, que non pode seguir mirando para outro lado mentres se deteriora un servizo público esencial”.

Así, destacan que la situación amenaza con “agravarse aínda máis”, ya que la huelga podría convertirse en un parón indefinido a partir del 2 de febrero. “Acudir ao traballo, ao médico ou simplemente baixar a Ribeira facer os recados está a converterse en misión impsible para moitas persoas que dependen do transporte público”, denuncia el portavoz.