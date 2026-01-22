Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Boiro Novo y UCIN denuncian la tala de árboles en el entorno de las obras de la Casa da Cultura

Ambas formaciones critican que el gobierno local no buscase otras alternativas que generasen un menor impacto ambiental en el entorno

Redacción
22/01/2026 20:27
Algunos de los árboles talados en A Cachada | cedida
Algunos de los árboles talados en A Cachada
Cedida
Las agrupaciones Boiro Novo y UCIN Boiro denuncian la tala de “máis dunha ducia” de árbores en A Cachada “para facer oco á obra faraónica da nova Casa da Cultura”, un proyecto de 3.854.895 euros y que cuenta con el financiamiento del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana mediante el PIREP Local.

Según señalan desde Boiro Novo, esta actuación por parte del gobierno local supone una falta “á verdade xa que cando anunciaron o proxecto afirmaron que ían integrar o inmoble no entorno”, subrayando que “estamos ante una nova tala indiscriminada que se suma á da praza do Concello, ás do paseo marítimo de Barraña, Pazo de Goiáns...”. “Lonxe de integrar nada, as árbores son vistas por este goberno como un estorbo e non coma un ben a conservar”, sentencian.

En esta línea, UCIN añade que “como ya ocurrió en anteriores episodios, el gobierno municipal pretende ahora justificar la tala a posteriori, hablando de supuestas enfermedades cuando los árboles ya han sido eliminados”. “Si existían informes, debieron mostrarse antes. Lo demás es propaganda para tapar una mala gestión”, afirma el coordinador, Miguel Piqueras.

Ambas formaciones critican el hecho de que la administración local no hiciese más por buscar otras alternativas que generasen un menor impacto ambiental en el entorno, y finalmente tomasen “una decisión extrema que solo se entiende desde la improvisación y la comodidad”.

