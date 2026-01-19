Mi cuenta

O Barbanza

La entrega en Ribeira de varios reconocimientos a ‘Labmar’ y ‘Cabalga’ impulsados por Amicos echa el cierre a esos programas

Chechu López
19/01/2026 21:55
El auditorio de Ribeira albergará a partir de las once de esta mañana el acto institucional de clausura de los proyectos ‘Labmar’ y ‘Cabalga’, iniciativas de activismo medioambiental y de inclusión social impulsados por la asociación Amicos, con la colaboración de distintas entidades sociales, educativas y de investigación. 

El guión del evento contempla la presentación de los resultados y la proyección de un video balance sobre ambas propuestas, mientras que a continuación de cada una de ellas se desarrollará mesa redondas sobre experiencias reales en las acciones de prevención y valorización de basura marina, y sobre cuidado y recuperación de fondos marinos.

También se procederá a la entrega de los reconocimientos de ambos proyectos, tras lo que se clausurará la jornada, incluyendo un ‘networking-pincho’ para los asistentes, entre los que se prevé que habrá representantes de diferentes administraciones públicas, así como de empresas, cofradías, entidades y colegios colaboradores.

