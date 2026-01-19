La entrega en Ribeira de varios reconocimientos a ‘Labmar’ y ‘Cabalga’ impulsados por Amicos echa el cierre a esos programas

La restauración de fondos marinos en el entorno de la isla de Sálvora ganó adeptos duirante el desarrollo de los programas medioambientales de Amicos

El auditorio de Ribeira albergará a partir de las once de esta mañana el acto institucional de clausura de los proyectos ‘Labmar’ y ‘Cabalga’, iniciativas de activismo medioambiental y de inclusión social impulsados por la asociación Amicos, con la colaboración de distintas entidades sociales, educativas y de investigación.

El guión del evento contempla la presentación de los resultados y la proyección de un video balance sobre ambas propuestas, mientras que a continuación de cada una de ellas se desarrollará mesa redondas sobre experiencias reales en las acciones de prevención y valorización de basura marina, y sobre cuidado y recuperación de fondos marinos.

También se procederá a la entrega de los reconocimientos de ambos proyectos, tras lo que se clausurará la jornada, incluyendo un ‘networking-pincho’ para los asistentes, entre los que se prevé que habrá representantes de diferentes administraciones públicas, así como de empresas, cofradías, entidades y colegios colaboradores.