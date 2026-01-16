Barbanza Arousa presentará en Fitur su estrategia de experiencias de alto valor añadido

La Mancomunidade Barbanza Arousa volverá a tener presencia en el recinto ferial de Fitur en Madrid para presentar su propuesta turística

Barbanza Arousa participará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) con una presentación que pondrá en valor su identidad gastronómica y vitivinícola como eje estratégico de su posicionamiento turístico. Bajo el título “Barbanza Arousa, Viaje a través de la historia de los sabores”, la mancomunidad mostrará su apuesta por el turismo enogastronómico y el turismo industrial, vinculados a la tradición de la salazón, la conserva, el producto fresco y los vinos de la Indicación Xeográfica Protexida ‘Terras do Barbanza e Iria’. Además, sus responsables indicaron que tratarán de reafirmar su compromiso con un modelo turístico sostenible, basado en la valorización de su patrimonio productivo, cultural y gastronómico, y se posiciona como un referente en turismo enogastronómico e industrial en Galicia.

Su presentación se programó para las dos de la tarde del 22 de enero en el expositor de Turismo de Galicia en dicha feria, y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Barbanza Arousa, dotado con 1,5 millones de euros, que actualmente se encuentra en fase de ejecución, y que contempla una serie de actuaciones orientadas a crear experiencias turísticas auténticas, sostenibles y con alto valor añadido, que permitan a los visitantes sumergirse en el pasado y el presente de la cultura gastronómica del territorio.

Entre las principales acciones destacan la creación de los museos de la conserva y la salazón, la incorporación de realidad aumentada en el Barrio dos Cataláns, así como el desarrollo de aulas de vino y gastronomía. Asimismo, se contempla el diseño de rutas temáticas que conectan estos recursos con visitas a bodegas y conserveras, favoreciendo un relato coherente que une patrimonio, industria, paisaje y producto local. Desde la entidad supramunicipal barbanzana se indica que todo ello contribuye a reforzar la identidad de Barbanza Arousa como un destino donde tradición e innovación conviven, ofreciendo experiencias singulares tanto al visitante nacional como internacional.