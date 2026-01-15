Unos 200 barbanzanos secundan la protesta ante el Sergas en Santiago en demanda de más médicos y reducción de las listas de espera

La concentración de barbanzanos ante la sede de la sede de la Consellería de Sanidade, en el barrio compostelanop de San Lázaro, se desarrolló en medip de una incesante lluvia

En medio de gritos de 'conselleiro, dimisión', 'O Barbanza quere médicos', 'Sanidade Pública' y 'Rueda, escoita, O Barbanza está en loita', alrededor de 200 personas de los cuatro municipios que conforman la comarca, desplazados en tres autobuses fletados por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza y en vehículos particulares, participaron este mediodía, pese a la incesante lluvia, en la concentración convocada ante las sedes de la Consellería de Sanidade y del Serviuzo Galego de Saúde (Sergas), en el barrio compostelano de San Lázaro, para protestar por la falta de médicos y por las largas demoras en la asistencia tanto en sus centros de salud como en el Hospital do Barbanza.

Las personas movilizadas lamentaron que el conselleiro de Sanidade ni nadie de dicho departamento autonómico los haya recibido a pesar de haberlo solicitado por el registro electrónico de la Xunta de Galicia. Por ello, volvieron a entregar, por escrito y en papel y a través del registro de entrada de la Consellería de Sanidade, una nueva petición de reunión con Antonio Gómez Caamaño. Desde la referida plataforma recordaron que mañana se volverán a concentras a las 11.30 horas ante el consultorio periférico de Aguiño y a las 12.00 ante el centro de salud de A Pobra.

Reiteradas demandas

Tal y como vienen indicando desde el referido colectivo barbanzano desde hace muchos meses, su principal demanda es la dotación a tiempo completo de médicos de familia asignados, “nada máis do que -precisaron- nos corresponde”, en los ambulatorios y consultorios periféricos de Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo, pues señalaron que no se cubren vacantes, ni las bajas, ni las vacaciones de los profesionales; así como que en el Punto de Atención Continuada (PAC) pobrense empiece a funcionar también desde las tres de la tarde en los días laborables -con el objetivo de evitar largos desplazamiento al equipo médico del ya saturado PAC ribeirense, con la finalidad de garantizar una atención sanitaria digna y de calidad.

Fue una movilización en la que las personas que se sumaron a la misma estuvieron acompañadas por representantes del BNG, PSOE y algún que otro edil de las corporaciones municipales barbanzanas, para denunciar la “grave” situación de la Sanidad Pública en la comarca. Rosana Pérez, diputada del BNG en el Parlamento de Galicia, reiteró su denuncia de la falta estructural de profesionales sanitarios en O Barbanza y recordó que su formación frentista ya registró diversas iniciativas para que la Consellería de Sanidade dote a los centros de salud del personal necesario y dé respuesta a las largas listas de espera para consultas de especialista en el Hospital do Barbanza.

"Cara a cara"

“O conselleiro non foi quen de recibirnos”, dijo Pérez Fernández, quien agregó que desde su grupo parlamentario le pedirán “cara a cara” que en O Barbanza quieren médicos, que tienen derecho a una Sanida Pública de calidad y que “polo tanto, non pode seguir agochándose na trincheira do Parlamento nin dos actos do Partido Popular, e que dea a cara, que fale e lle responda aos barbanceses. Esixirémosllo no próximo pleno do Parlamento”, manifestó la diputada nacionalista.

Por su parte, el portavoz municipal del BNG de Ribeira y exalcalde, Luis Pérez, manifestó que “estamos ante un conselleiro indigno, que non sabe resolver os problemas que ten a Sanidade Pública” y vaticinó que “a loita vecñal vai ser a que conquira que teñamos médicos suficientes nos nosos centros de saúde”. Y Amparo Cerecedo, concejala pobrense del BNG, reafirmó el compromiso de su organización con las demandas de la ciudadanía. “Seguiremos apoiando ás veciñas e veciños que reclaman o seu dereito a contar cun PAC en horario de tarde. É un dereito que non imos deixar que nos quiten; estamos pedindo simplemente o que nos corresponde”, subrayó