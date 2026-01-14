La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza llena tres buses para asistir a la concentración de mañana ante la sede del Sergas

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza denunció la situación de precariedad en los centros de salud y el hospital comarcal Chechu Río

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza logró completar las plazas de tres autobuses para que personas de la comarca acudan a la concentración convocada ante la sede del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en el barrio compostelano de San Lázaro para mañana, por lo que se suspenden la prevista ante el centro de salud de Ribeira. Además, su portavoz, Marián Rodríguez, comunicó que tienen conocimiento de que varias personas se desplazarán en sus vehículos particulares para asistir a esa protesta, cuyo desarrollo se pretende aprovechar para reclamar que les reciba ese mismo día el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, pues señala que no les han contestado a las solicitudes que le enviaron. Igualmente, anunció que dicha plataforma también fletará autobuses para asistir en Santiago de Compostela a la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública pata el domingo 1 de febrero, y que saldrá a las doce del mediodía desde la alameda de la capital gallega.

Rodríguez subrayó que hay razones suficientes para esa movilización, ante la delicada situación por la que atraviesa la Sanidad en O Barbanza. Por un lado, demandan que el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Pobra funcione también de tres de la tarde a diez de la noche los días laborables para atender a su población y evitar los problemas que se ocasionan al PAC de Ribeira, cuyo personal tiene que realizar las salidas por incidencias en dicha área, con lo que el equipo médico tarda más en regresar, lo que implica retrasos para atender a la gente que está esperando en el PAC. Añade que aunque en el ambulatorio de Rianxo se está haciendo una cobertura de ese servicio con un médico-cada día acude uno distintos de otra zona- pero no se le asignó una plaza de Enfermería, y esa labor la tienen que asumirla las profesionales que pasan consulta por la tarde. Y subrayó que los centros de salud pobrense y rianxeiro son los únicos de Galicia cuyos PAC no abren desde las tres de la tarde en jornadas laborables.

Desde la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza añadieron que en el centro de salud de Ribeira faltan 2 de los 14 médicos de familia, en Aguiño sólo está una de las dos facultativas con plaza asignada y algunos días acude un médico 4 o 5 horas, y en Boiro están en activo 8 de los 11 médicos -siete trabajan por la mañana y uno por la tarde-, pues hay una plaza vacante -desde septiembre está sin cubrir esa plaza de un facultativo que se fue a ocupar un cargo directivo- y otras dos están en incapacidad temporal, por lo que consideran que la proporción de los que faltan es alta y que eso repercute negativamente en las listas de espera.

Desde dicha plataforma sanitaria indicaron que llevan casi dos años y medio reclamando transparencia en las listas de espera, debido a que no se publicitan las relativas a las consultas de revisiones, "que o Sergas non publicita porque considera que non son listas de agarda, pero o fan para non ter malos datos das que verdadeiramente importan. Nós consideramos que sí son listas de agarda, que son as grandes esquecidas", precisó Rodríguez. Por poner algunos ejemplos, indicó que las consultas de revisión en Traumatología tardan 18 meses en citarse, en Psiquiatría de adultos llegan a los 11 meses de espera y en infantil son de 4 meses, y que por encima de los seis meses están en especialidades de Xinecoloxía y Endocrinología.