Barbanza Arousa sacará a licitación la puesta en valor del Barrio dos Cataláns y la creación del ‘Museo da Salgadura' y un producto enogastronómico

José Carlos Vidal tomó el relevo de su predecesor, Julián Bustelo, en la presidencia de Barbanza Arousa

La Mancomunidade Barbanza Arousa celebró esta mañana el primer pleno de 2026 en el que se llevó a cabo el habitual cambio anual en la presidencia. De este modo, el alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, tomó el relevo de su predecesor, Julián Bustelo, primer edil rianxeiro, que ejerció la presidencia durante el 2025. Este último destacó la “gran implicación" de los cuatro ayuntamiento barbanzanos para llevar a cabo “obxectivos tan importantes” como la ampliación de las competencias del dicho órgano supramunicipal a otros ámbitos y la ejecución de parte de los fondos Next Generation EU.

A ese respecto, se indicó que se ha ido más allá de las competencias de gestión turística, algo que era considerado como un reto histórico, y extenderlas a la recogida y tratamiento de residuos, recogida y protección de animales y el mantenimiento y limpieza de vías y espacios públicos, entre otros. Igualmente, se destacó la ejecución de parte de los referidos fondos europeos, con un proyecto de Destinos Turísticos Intelixentes, realizándose avances en la cooperación público-privada y empezó la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Viaxe a través dos sabores'.

Respecto al presente ejercicio, desde Barbanza Arousa indican que el 2026 arranca con tareas para poner en marcha las nuevas líneas de trabajo mancomunadas y el remate del PSTD dotado con 1,5 millones de euros. Con cargo a este plan se están llevando a cabo diferentes actuaciones para que los visitantes se sumerjan en el pasado y en el presente de la enogastronomía del conjunto de los cuatro municipios que integran la comarca. Además, desde la mancomunidad barbanzana consideran que la creación de los museos de la conserva y de la salazón, la realidad aumentada en el Barrio dos Cataláns en A Pobra y la creación de aulas enogastronómicas, así coma rutas que vinculen estos recursos y las visitas a bodegas y conserveras, permitirán a los turistas “vivir unha experiencia diferencial e de alto valor engadido”.

También se señaló que en los próximos días empezará la ejecución del suministro e instalación de bicicletas y cargadores eléctricos y as obras del Museo da Conserva en Boiro. Asimismo, recordó que el jueves de la próxima semana, día 22 de enero, acabará el plazo de presentación de ofertas para la ejecución del ‘Espazo Enogastronómico en Rianxo’ y en las semanas posteriores se sacarán a licitación la referida puesta en valor del Barrio dos Cataláns en A Pobra, el ‘Museo da Salgadura de Ribeira’, la creación de un producto enogastronómico y un plan de comunicación. Por último, José Carlos Vidal recalcó también que el gran valor añadido de la Mancomunidade Barbanza Arousa es la cooperación entre los ayuntamientos, que permite que los proyectos se ejecuten de forma eficaz y eficiente.