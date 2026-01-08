Ribeira saca a licitación la redacción del proyecto para convertir en museo el edificio anexo a la nave de Cerqueira

Imagen de la nave Cedida

El Concello de Ribeira inicia el 2026 en materia de contrataciones sacando a licitación la redacción del proyecto para convertir en museo el edificio anexo a la nave de Cerqueira, "un dos condicionantes para seguir avanzando na adquisición da fábrica de conservas", indica la alcaldesa, María Sampedro.

El proyecto contempla la conversión del inmueble industrial en un equipamiento cultural visitable, sin perder su carácter productivo y marítimo. Por ello, la propuesta deberá equilibrar la conservación, la historia a transmitir a los visitantes, la seguridad, la experiencia y la viabilidad, manteniendo la lectura industrial e interfiriendo lo mínimo posible en elementos como las pasarelas o las vitrinas.

El presupuesto de la licitación es de 11.495 euros, IVA incluido, que se financiará a través de un convenio entre la Axencia de Turismo de Galicia y el Concello de Ribeira para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con los fondos europeos Next Generation.

Se trata de un contrato menor dirigido a empresas invitadas que pueden presentar sus ofertas hasta las 23:59 horas del 19 de enero a través del Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta de Galicia (Silex). El plazo máximo para la presentación del proyecto será de dos meses desde el día siguiente a la adjudicación.