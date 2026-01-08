La Policía Local de A Pobra corta un tramo del Paseo do Areal ante el riesgo de derrumbamiento

Imagen del paseo precintado Cedida

La Policía Local de A Pobra amplió, este jueves por la mañana, la zona cortada del Paseo do Areal ante el riesgo de derrumbamiento. El tramo afectado, de unos 300 metros de largo, es el situado entre el cruce con la calle Luis Seoane y el de Venecia.

Se trata de una medida adoptada tras una inspección realizada por el arquitecto municipal, en la que se determinó que los daños que sufría esta zona podían ser superiores a los que consideraba inicialmente.

Tal y como se determina en el informe de la Policía Local, algunas de las baldosas del paseo están levantadas, lo que podría suponer un riesgo de derrumbamiento. Para minimizar cualquier peligro a los viandantes, los agentes municipales y Protección Civil realizaron labores de precintado y de colocación de vallado tanto en el paseo como en parte del arenal.

Uno de los accesos al arenal también precintado Cedida

El Concello remitirá, próximamente, un informe a la Xunta de Galicia para que se proceda a su arreglo con la mayor brevedad posible.