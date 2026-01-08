Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La Consellería do Mar cede la antigua lonja del puerto de Ribeira como nave de redes

La concesión tendrá un plazo de vigencia de cinco años con opción a prórroga, y también se usará como aula formativa

Sandra Rey
08/01/2026 19:10
La conselleira, Marta Villaverde, visitando las instalaciones
La conselleira, Marta Villaverde, visitando las instalaciones
Luis Polo
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, impulsa la reactivación del edificio de la antigua lonja del puerto de Ribeira, que funcionará a partir de ahora como nueva nada de redes. Así lo comunicó ayer la titular del departamento autonómico, Marta Villaverde, en una visita para informar de que el ente público otorgó recientemente una concesión administrativa que permitirá el nuevo uso.

Villaverde, que estuvo acompañada por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, explicó que la concesión tendrá un plazo de vigencia de cinco años con posibilidad de prórroga. El título administrativo autoriza el desarrollo de actividad de nave de redes, pero también de aula de formación náutico-pesquera.

Para promover dichas iniciativas, Portos de Galicia aplicará una bonificación del 95% de las tasas de ocupación del suelo, tal como recoge la Ley de Tasas Portuarias en el caso de edificios como lonjas o naves de redes. De esta forma, se incentiva la actividad profesional en un inmueble de 2.500 metros cuadrados, que quedó en desuso luego del traslado al edificio actual, que contó con una inversión de la Xunta de cerca de 15 millones de euros.

Asimismo, durante su visita, Villaverde recordó que la nave de redes era una aspiración histórica del sector en el municipio. Con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad, la Xunta acondicionó el edificio con una inversión de 40.000 euros, destinada a reparar la cubierta, demoler los muros interiores con el fin de habilitar una superficie diáfana, y habilitar los departamentos para almacenamiento de útiles.

El BNG celebra la actuación

Ante el anuncio realizado por la Consellería do Mar, el portavoz del BNG de Ribeira, Luis Pérez, celebra que se dé respuesta a una vieja reivindicación del sector y destaca que la actuación permitirá que los redeiros cuenten con un espacio cubierto y adecuado para desarrollar su trabajo. “O arranxo de redes e aparellos estaba realizándose á interperie en espazos improvisados. Dispoñer dun lugar cuberto é unha cuestión de seguridade, de saúde laboral e de respecto a un oficio imprescindible para o sector”, afirma Pérez.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Infografía sobre la campaña publicitaria

“Será por viños”: la Xunta presume de la tradición y diversidad vitivinícola
A. Louro
La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal

La Asociación de Empresarios de Ribeira reparte 2.000 euros en vales de compra en el último sorteo de la campaña de Navidad
Redacción
Imagen de archivo de José Antonio Taboada durante un Pleno en O Grove

Fallece el exconcejal de Esquerda Unida, José Antonio Taboada, conocido como “Neno”
C. Hierro
Imagen de archivo del edificio multiusos de Portonovo

Sanxenxo recibe tres propuestas para llevar a cabo la reforma integral del edificio de usos múltiples de Portonovo
C. Hierro