La Asociación de Empresarios de Ribeira reparte 2.000 euros en vales de compra en el último sorteo de la campaña de Navidad

Redacción
08/01/2026 19:17
La alcaldesa María Sampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, presentaron el cartel de la campaña de Navidad de la patronal
Presentación de la campaña festiva
Chechu Río
La Asociación de Empresarios de Ribeira repartió este miércoles hasta 2.000 euros en vales de compra en su último sorteo enmarcado en la campaña de Navidad. Solo durante la última semana de la iniciativa se registraron hasta 5.517 tickets en la página web, una cifra que refleja la gran acogida del sorteo final. 

Así, dos vales de 200 euros fueron a parar a los negocios Trastiños y Os Nenos; seis vales de 100 euros a Rule's, Calzados Horacio, Mmagoe, Spar Express Palmeira, Tienda Cosmos y Multiópticas; y otros 20 vales de 50 euros a diferentes establecimientos y vecinos.

En total, la campaña ‘Nadal en Ribeira’ contó con hasta 17.510 participaciones, confirmando el éxito de la iniciativa y el apoyo al comercio de proximidad durante las fiestas. Desde la asociación agradecen la implicación de todos los participantes y comercios colaboradores. 

