Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Absuelven a un barbanzano acusado de abusar sexualmente de su hija

La sala expone que la declaración de la menor, de 16 años, constaba de contradicciones y fue "deficiente en canto a detalles e espontaneidade"

Redacción
08/01/2026 17:05
El juicio contra un ribeirense acusado de agresión sexual a una hija en 2023 fue señalado para el día 9 de enero en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de A Coruña
Chechu Río
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, absuelve a un barbanzano acusado de un delito de abuso sexual a su hija de 16 años. El Ministerio Fiscal solicitó sobreseimiento al no encontrar indicios de criminalidad, mientras que la acusación particular demandó una pena de cuatro años de cárcel.

La sala entiende que la menor, que declaró que su padre abusó sexualmente de ella, incurrió en "varias contradicións" y asegura que su testimonio fue "deficiente en canto a detalles e espontaneidade". Además, destaca que carece de corroboraciones objetivas que doten su versión "de maior fiabilidade" frentre al acusado.

Tras valorar las pruebas, el tribunal concluye que no se acreditó, más allá de toda duda razonable, la comisión del delito imputado, por lo que aplica el principio "in dubio pro reo". Así, absuelve al procesado de delito de abuso sexual a la menor de 16 años. La sentencia es susceptible de recurso de apelación antes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Maira Horford durante un partido en el Sara Gómez

El Cortegada y Maira Horford separan sus caminos
María Caldas
Una furgoneta colisiona en la AP-9 contra el quitamiedos en la salida hacia Caldas

Una furgoneta colisiona contra un tráiler en la AP-9 en la salida hacia Caldas
Fátima Pérez
Exposiciu00f3n camelia de rubiu00e1ns

La Camelia de Rubiáns atrae a expositores de toda Galicia
Olalla Bouza
Firma del convenio

Nuevo paso para dar vida al Bosque Escola Juan Pérez Eyré en Vilagarcía
Olalla Bouza