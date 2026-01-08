Absuelven a un barbanzano acusado de abusar sexualmente de su hija

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, absuelve a un barbanzano acusado de un delito de abuso sexual a su hija de 16 años. El Ministerio Fiscal solicitó sobreseimiento al no encontrar indicios de criminalidad, mientras que la acusación particular demandó una pena de cuatro años de cárcel.

La sala entiende que la menor, que declaró que su padre abusó sexualmente de ella, incurrió en "varias contradicións" y asegura que su testimonio fue "deficiente en canto a detalles e espontaneidade". Además, destaca que carece de corroboraciones objetivas que doten su versión "de maior fiabilidade" frentre al acusado.

Tras valorar las pruebas, el tribunal concluye que no se acreditó, más allá de toda duda razonable, la comisión del delito imputado, por lo que aplica el principio "in dubio pro reo". Así, absuelve al procesado de delito de abuso sexual a la menor de 16 años. La sentencia es susceptible de recurso de apelación antes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).