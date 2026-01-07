Los Reyes Magos realizaron una última visita a las parroquias de Santiago de Lampón y Santa Uxía de Ribeira en el Día de la Epifanía

Los monaguillos y el párroco Alfonso Mera quisieron inmortalizar en una fotografía el encuentro con los Reyes Magos Chechu Río

Antes de iniciar su viaje de regreso a Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar dejaron para la jornada de ayer, Día de la Epifanía, sus últimas visitas a algunas parroquias de O Barbanza, como hicieron en los casos de las iglesias de Santiago de Lampón, en Boiro, y Santa Uxía, en Ribeira, a las que llegaron al rematar sus respectivas eucaristías matinales, tras las que realizaron una ofrenda a la imagen del Niño Jesús y les enviaron varios mensajes a los presentes en esos templos religiosos.

Además, en el caso de la capital comarcal, la Unión Pastoral (UPA) de Ribeira, Sus Majestades de Oriente, así como el público asistente, fueron invitados a roscones, mientras que los Reyes Magos hicieron entrega, principalmente a los más pequeños, de caramelos y otras chucherías. De ese modo, la magia y la ilusión regresaron por unas horas después de que los barbanzanos madrugaron para ver los regalos que les habían dejado los monarcas.

Los monarcas realizaron una ofrenda ante la imagen del Niño Jesús en el templo de Santa Uxía Chechu Río

Melchor, Gaspar y Baltasar se dejaron fotografiar junto a los ribeirenses de más cortas edades Chechu Río

Sus Majestades de Oriente entregaron caramelos y otras chucherías a los asistentes Chechu Río

Tras la eucaristía, la parroquia repartió roscones entre los asistentes con motivo de la visita de los Reyes Magos Chechu Río

