Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Los Reyes Magos realizaron una última visita a las parroquias de Santiago de Lampón y Santa Uxía de Ribeira en el Día de la Epifanía

Chechu López
07/01/2026 06:30
Los monaguillos y el párroco Alfonso Mera quisieron inmortalizar en una fotografía el encuentro con los Reyes Magos
Los monaguillos y el párroco Alfonso Mera quisieron inmortalizar en una fotografía el encuentro con los Reyes Magos
Chechu Río
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Antes de iniciar su viaje de regreso a Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar dejaron para la jornada de ayer, Día de la Epifanía, sus últimas visitas a algunas parroquias de O Barbanza, como hicieron en los casos de las iglesias de Santiago de Lampón, en Boiro, y Santa Uxía, en Ribeira, a las que llegaron al rematar sus respectivas eucaristías matinales, tras las que realizaron una ofrenda a la imagen del Niño Jesús y les enviaron varios mensajes a los presentes en esos templos religiosos.

 Además, en el caso de la capital comarcal, la Unión Pastoral (UPA) de Ribeira, Sus Majestades de Oriente, así como el público asistente, fueron invitados a roscones, mientras que los Reyes Magos hicieron entrega, principalmente a los más pequeños, de caramelos y otras chucherías. De ese modo, la magia y la ilusión regresaron por unas horas después de que los barbanzanos madrugaron para ver los regalos que les habían dejado los monarcas.

Los monarcas realizaron una ofrenda ante la imagen del Niño Jesús en el templo de Santa Uxía
Los monarcas realizaron una ofrenda ante la imagen del Niño Jesús en el templo de Santa Uxía
Chechu Río
Melchor, Gaspar y Baltasar se dejaron fotografiar junto a los ribeirenses de más cortas edades
Melchor, Gaspar y Baltasar se dejaron fotografiar junto a los ribeirenses de más cortas edades
Chechu Río
Sus Majestades de Oriente entregaron caramelos y otras chucherías a los asistentes
Sus Majestades de Oriente entregaron caramelos y otras chucherías a los asistentes
Chechu Río
Sus Majestades de Oriente entregaron caramelos y otras chucherías a los asistentes
Sus Majestades de Oriente entregaron caramelos y otras chucherías a los asistentes
Chechu Río
Tras la eucaristía, la parroquia repartió roscones entre los asistentes con motivo de la visita de los Reyes Magos
Tras la eucaristía, la parroquia repartió roscones entre los asistentes con motivo de la visita de los Reyes Magos
Chechu Río
Tras la eucaristía, la parroquia repartió roscones entre los asistentes con motivo de la visita de los Reyes Magos
Tras la eucaristía, la parroquia repartió roscones entre los asistentes con motivo de la visita de los Reyes Magos
Chechu Río
Tras la eucaristía, la parroquia repartió roscones entre los asistentes con motivo de la visita de los Reyes Magos
Tras la eucaristía, la parroquia repartió roscones entre los asistentes con motivo de la visita de los Reyes Magos
Chechu Río
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Las rebajas de invierno arrancan en Arousa con descuentos de hasta el 50%
Fátima Frieiro
La formación mentoring que recibirán los placeros ribeirenses incidirá en la colocación de los productos en los puestos

La plaza de abastos de Ribeira será objeto de un diagnóstico para mejorar su funcionamiento
Chechu López
El salón de actos del centro cultural de Taragoña estuvo abarrotado durante la celebración del bingo

El bingo navideño de la comisión de fiestas de Taragoña toca en olor de multitudes
Chechu López
La recepción oficial a la plana mayor del Ballet Clásico Internacional incluyó una comida en el restaurante Xardín de Ribeira

El Ballet Clásico Internacional cautiva a un abarrotado auditorio de Ribeira con su sensibilidad en 'El lago de los cisnes'
Chechu López