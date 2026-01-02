O Barbanza retó a las gélidas temperaturas para recibir al 2026 en las fiestas bajo carpas y en locales hosteleros y de restauración

Más de medio millar de personas asistieron a la fiesta de Año Nuevo con DJ y cotillón organizada por el Ayuntamiento de Ribeira en la carpa instalada en la Praza de Pontevedra Chechu Río

La comarca de O Barbanza vivió diversas actividades para despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo que resultaron multitudinarias. Fue numerosa la gente que, pese a las gélidas temperaturas reinantes en la primera madrugada del año, salió a la calle a dar la bienvenida al 2026. Por un lado, entre las opciones de mayor demanda fueron a las carpas instaladas en la Praza de Pontevedra de Ribeira y en la Praza Alcalde Segundo Durán de A Pobra, donde hubo fiestas con pinchadiscos y cotillón.

En el caso de la que se instaló en el barrio de Bandourrío de la capital barbanzana fueron más de medio millar de personas las que pasaron allí la velada, entre la una y las siete de la madrugada, bailando a los ritmos que les puso DJ Ricky Domínguez, siendo los temas que más gustaron el de ’Palillos y panderos’ de Niña Pastori y ‘Carvalinho’ de Pedro Sampaio, arrancándose el público asistente con este último a bailar todos juntos su propia coreografía.

Además, se concentró un número importante de personas en el exterior de dicha carpa y los locales hosteleros de ese entorno, así como en la zona de Campo de Marte, donde también tuvo lugar antes de las campanadas de medianoche un concierto de Los Bugis, al igual que habían hecho al mediodía amenizando la fiesta de las referidas "badaladas dorneiras anticipadas". Al cerrar esos establecimientos de la movida nocturna, fueron muchos los que dieron por acabada la diversión y regresaron a sus domicilios. Sin embargo, los más rezagados continuaron de fiesta, y aprovecharon la apertura de los bares para dar rienda suelta a su diversión.

Adiós y bienvenida

Rianxo, que durante la jornada del miércoles -última del año- celebró su fiesta de Santa Columba, con diversas actividades, programó para última hora de esa tarde una fiesta de despedida del 2023 en la carpa climatizada instalada en la Praza Castelao, con el mayor protagonismo para el público infantil. Además, desde la una de la madrugada, ese mismo emplazamiento albergó una fiesta de Año Nuevo con cotillón, regalos y sorteos, que también estuvo muy concurrida y que incluyó la repetición de las campanadas para las que se repartieron gominolas y se cantó A Rianxeira, y se contó con sesiones DJ a cargo de Fagas, Xinho, Chito y Radio Flombo.

Además, negocios de restauración acogieron cenas-baile con cotillón, y que incluyeron diversas actividades de animación. Entre otros, fue el restaurante Baiuca. ubicado en el lugar de Goda, en la parroquia ribeirense de Artes, y que está especializado en la celebración de eventos, acogió en la primera madrugada de 2026 una fiesta-baile, con aperitivos y música. También resultó multitudinaria la fiesta que se celebró en el restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro, donde muchos de los asistentes inmortalizaron su participación en la misma retratándose por grupos en el lugar de dicha celebración. Además, como es habitual el primer día del nuevo año, se formaron largas colas ante los puestos de venta de churros.

Por otro lado, en el último día de 2025 y casi de forma paralela a las campanadas dorneiras de las que ya informó este periódico, en el campo de fútbol de hierba artificial de A Fieiteira se juntaron un grupo de amigos para disputar la ya tradicional “Pachanga de Fin de Ano”, en la que todos los participantes lucharon por ganar, pero en la que lo más importante era despedir el año haciendo una de las cosas que más les gusta, como es la práctica deportiva, y en la que lo de menos era el resultado del partido, que acabó en empate, deshaciéndose la igualada en una emocionante tanda de penalties. Al acabar, todos ellos disfrutaron de un aperitivo y brindaron por el nuevo año que estaba a punto de llegar.

Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026 Chechu Río

