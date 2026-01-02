Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

O Barbanza retó a las gélidas temperaturas para recibir al 2026 en las fiestas bajo carpas y en locales hosteleros y de restauración

Un grupo de amigos disputó la tradicional pachanga de fútbol en el campo de hierba artificial de A Fieiteira para despedir el 2025 y, a su remate, todos ellos brindaron por un próspero año nuevo

Chechu López
02/01/2026 07:35
Más de medio millar de personas asistieron a la fiesta de Año Nuevo con DJ y cotillón organizada por el Ayuntamiento de Ribeira en la carpa instalada en la Praza de Pontevedra
Más de medio millar de personas asistieron a la fiesta de Año Nuevo con DJ y cotillón organizada por el Ayuntamiento de Ribeira en la carpa instalada en la Praza de Pontevedra
Chechu Río
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La comarca de O Barbanza vivió diversas actividades para despedir el 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo que resultaron multitudinarias. Fue numerosa la gente que, pese a las gélidas temperaturas reinantes en la primera madrugada del año, salió a la calle a dar la bienvenida al 2026. Por un lado, entre las opciones de mayor demanda fueron a las carpas instaladas en la Praza de Pontevedra de Ribeira y en la Praza Alcalde Segundo Durán de A Pobra, donde hubo fiestas con pinchadiscos y cotillón. 

En el caso de la que se instaló en el barrio de Bandourrío de la capital barbanzana fueron más de medio millar de personas las que pasaron allí la velada, entre la una y las siete de la madrugada, bailando a los ritmos que les puso DJ Ricky Domínguez, siendo los temas que más gustaron el de ’Palillos y panderos’ de Niña Pastori y ‘Carvalinho’ de Pedro Sampaio, arrancándose el público asistente con este último a bailar todos juntos su propia coreografía. 

Además, se concentró un número importante de personas en el exterior de dicha carpa y los locales hosteleros de ese entorno, así como en la zona de Campo de Marte, donde también tuvo lugar antes de las campanadas de medianoche un concierto de Los Bugis, al igual que habían hecho al mediodía amenizando la fiesta de las referidas "badaladas dorneiras anticipadas". Al cerrar esos establecimientos de la movida nocturna, fueron muchos los que dieron por acabada la diversión y regresaron a sus domicilios. Sin embargo, los más rezagados continuaron de fiesta, y aprovecharon la apertura de los bares para dar rienda suelta a su diversión.

Adiós y bienvenida

Rianxo, que durante la jornada del miércoles -última del año- celebró su fiesta de Santa Columba, con diversas actividades, programó para última hora de esa tarde una fiesta de despedida del 2023 en la carpa climatizada instalada en la Praza Castelao, con el mayor protagonismo para el público infantil. Además, desde la una de la madrugada, ese mismo emplazamiento albergó una fiesta de Año Nuevo con cotillón, regalos y sorteos, que también estuvo muy concurrida y que incluyó la repetición de las campanadas para las que se repartieron gominolas y se cantó A Rianxeira, y se contó con sesiones DJ a cargo de Fagas, Xinho, Chito y Radio Flombo. 

Además, negocios de restauración acogieron cenas-baile con cotillón, y que incluyeron diversas actividades de animación. Entre otros, fue el restaurante Baiuca. ubicado en el lugar de Goda, en la parroquia ribeirense de Artes, y que está especializado en la celebración de eventos, acogió en la primera madrugada de 2026 una fiesta-baile, con aperitivos y música. También resultó multitudinaria la fiesta que se celebró en el restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro, donde muchos de los asistentes inmortalizaron su participación en la misma retratándose por grupos en el lugar de dicha celebración. Además, como es habitual el primer día del nuevo año, se formaron largas colas ante los puestos de venta de churros.

Por otro lado, en el último día de 2025 y casi de forma paralela a las campanadas dorneiras de las que ya informó este periódico, en el campo de fútbol de hierba artificial de A Fieiteira se juntaron un grupo de amigos para disputar la ya tradicional “Pachanga de Fin de Ano”, en la que todos los participantes lucharon por ganar, pero en la que lo más importante era despedir el año haciendo una de las cosas que más les gusta, como es la práctica deportiva, y en la que lo de menos era el resultado del partido, que acabó en empate, deshaciéndose la igualada en una emocionante tanda de penalties. Al acabar, todos ellos disfrutaron de un aperitivo y brindaron por el nuevo año que estaba a punto de llegar. 

Grupos de amigos acudieron a la fiesta de Año Nuevo que se celebró en el restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro
Grupos de amigos acudieron a la fiesta de Año Nuevo que se celebró en el restaurante Chicolino, en el lugar de Exipto, en la parroquia boirense de Abanqueiro
Chechu Río
DJ Ricky Domínguez fue el encargado de amenizar la fiesta organizada por el Ayuntamiento de Ribeira en una carpa instalada en la Praza de Pontevedra
DJ Ricky Domínguez fue el encargado de amenizar la fiesta organizada por el Ayuntamiento de Ribeira en una carpa instalada en la Praza de Pontevedra
Chechu Río
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Chechu Río
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Chechu Río
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Chechu Río
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Chechu Río
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Las fiestas celebradas en carpas en la comarca resultaron una de las opciones de mayor demanda para la diversión en la primera madrugada del 2026
Chechu Río
Un grupo de amigos disputó la tradicional pachanga de fútbol en el campo de césped artificial de A Fieiteira para despedir el 2025 y, a su remate, brindaron por un próspero año nuevo
Un grupo de amigos disputó la tradicional pachanga de fútbol en el campo de césped artificial de A Fieiteira para despedir el 2025 y, a su remate, brindaron por un próspero año nuevo
EC
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Daniela Otero y su madre recibieron de las representantes de la Escuela de Boxeo El Canario y del Club Natación Riveira el dinero recaudado en donaciones

La niña Daniela Otero, afectada por una enfermedad ultrarara, resultó ser la gran vencedora de la San Silvestre en Ribeira
Chechu López
Fernández monta su belén en una superficie de 5 metros cuadrados con piezas de barro desde hace tres décadas

Un belén de premio en A Pobra que brilla por pequeños detalles
Chechu López
Umia y Vilalonga tendrán que hacer frente este sábado a una nueva ronda de Copa

Año nuevo, ronda nueva: llegan los treintaidosavos de Copa
Carlos Paz
Los talleres de elaboración de galletas de Navidad se desarrollaron en las instalaciones de Gastrolab Arousa

Un taller infantil de elaboración de gallegas de Navidad realizado en el 5º aniversario de Gastrolab Arousa contó con 35 alumnos
Chechu López