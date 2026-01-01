Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Unas 300 personas participarán el lunes en la comitiva oficial de la Cabalgata de Reyes de Boiro

Sus Majestades de Oriente visitarán por la mañana Isorna y Leiro, para rematar en el Pazo de Rianxiño, en Rianxo, y seguirán de tarde en Taragoña, O Araño y Asados, Paseo da Ribeira y Praza Castelao

Chechu López
01/01/2026 22:00
La carroza de Gaspar es una de las ocho que integrarán la Cabalgata de Reyes de Boiro
La carroza de Gaspar es una de las ocho que integrarán la Cabalgata de Reyes de Boiro
Chechu Río
Unas 300 personas integrarán a partir de las cinco y media de la tarde de este próximo lunes la comitiva oficial de la Cabalgata de Reyes de Boiro que, un año más organiza la parroquia de Santiago de Lampón, con salida de las inmediaciones de la iglesia de A Magdalena, y que cuenta con colaboración municipal. Desde allí se dirigirá por Ponte Goiáns y la Rúa Principal hacia la Praza de Galicia, donde está previsto que sea la recepción de Sus Majestades de Oriente. Una vez remate la misma, saldrán de regreso al punto de partida, pasando en torno a las 21.00 por el puerto de Escarabote.

Está previsto que a las doce de este mediodía tenga lugar una junta local de seguridad en la que se abordará todo el dispositivo de dicha Cabalgata, que nuevamente estará integrada por ocho carrozas, de las que tres serán las de Melchor, Gaspar y Baltasar, otras tantas de los camellos con los regalos, una más para el belén viviente y otra para el parque y la fuente luminosa. El desfile contará con los habituales personajes de lanceros, antorcheros, espaderos y romanos, y como agrupaciones musicales está prevista la participación de los grupos de gaitas Arume y Os Caraveiros, la Banda de Cornetas y Tambores OJE de Ferrol y la charanga El Equipo B de Vigo, además de animación.

Por su parte, desde Rianxo indicaron que entre las 12.30 y 14.00 horas del 5 de enero, los Reyes Magos visitarán las parroquias de Isorna y Leiro, para rematar en el Pazo de Rianxiño, y desde las 16.30 se retomará la Cabalgata por Taragoña, O Araño y Asados, para finalmente, dos horas después, iniciar un desfile por el Paseo da Ribeira y rematar con la visita al belén viviente en la Praza Castelao, con posterior recepción en el consistorio, donde atenderán a los niños, a los que entregarán caramelos y recogerán las cartas con sus últimos deseos.

