Setenta personas usuarias de la ONG ABAS participaron desde mayo en su programa de respiro familiar 'Re-Conecta'

Para rematar esta edición, realizaron la ya tradicional visita a la localidad portuguesa de Vilanova de Cerveira, en el distrito de Viana do Castelo, e incluyó una posterior parada en Tui

Chechu López
31/12/2025 06:15
La actividad incluyó su tradicional viaje a localidad lusa de Vilanova de Cerveira
La Asociación Barbancesa de Axuda e Solidariedade (ABAS), ONG de carácter comarcal que trabaja en el ámbito social, puso el broche recientemente a la presente edición de este año de su programa de respiro familiar ‘Re-Conecta’. Se trata de una iniciativa que, según informó el coordinador de esta entidad sin ánimo de lucro, Francisco Javier Gómez González, está dirigida a personas con algún tipo de discapacidad psicosocial o intelectual.

Así, detalló que desde el pasado mes de mayo y hasta ahora se desarrollaron una serie de actividades que incluyeron talleres, visitas a museos o viajes de ocio. Para rematar esta edición, personas usuarias de este programa realizaron la ya tradicional visita a la localidad portuguesa de Vilanova de Cerveira, situada en el distrito de Viana do Castelo, al norte del país luso, y que incluyó una posterior parada en el municipio pontevedrés de Tui.

Gómez indicó que en la actividad participaron unas 70 personas usuarias, pero se detuvo en especificar y destacar que “o beneficio se espalla ata 70 familias, pois a finalidade desta proposta é coparticipar nos coidados e ser un espazo que permita a conciliación e descanso dos familiares”. Agradeció la colaboración de la Diputación de A Coruña, que aportó algo más de 6.758 euros, que se sumaron a los que también puso esa entidad para el programa de inversiones FOIE/2025, y que en este caso la cantidad proporcionada se elevó hasta los 2.745 euros.

