Mercanavila logró en O Barbanza 44.066 ventas, con un volumen de negocio de 2.417.001 euros, que supuso el 15% de toda la provincia

Autoridades locales y provinciales visitaron la tienda Cenor Otero que lideró el ranking en Boiro

Los comercios de Boiro, con un volumen de negocio de 1.427.758 euros -el 8,51% de la provincia- en 24.996 operaciones de venta, acompañado de 296.840 euros en descuentos, encabezó, junto con Noia, el ranking provincial del programa de dinamización del comercio local ‘Mercanavila’, impulsado por la Diputación de A Coruña, y entre ambos superaron los tres millones de euros en ventas. Las otras dos localidades participantes en esta campaña, como fueron A Pobra y Rianxo, alcanzaron un volumen de negocio de 583.299 y 405.943 euros (3,97%) en 11.674 y 7.396 ventas y con descuentos que alcanzaron los 140.050 y 87.090 euros, respectivamente.

Así, en el conjunto de la comarca, Mercanavila logró con 44.066 el 15% del total de ventas en la provincia, con 2.417.001 euros, con un impacto directo tanto para el comercio de proximidad como para as economías familiares, ya que los negocios asociados al programa superaron el medio millón de euros en descuentos (21,68% del volumen de negocio).

Así lo dio a conocer la diputada de Emprego, Rosa Ana García, durante su visita que realizó junto al alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Roberto Lojo, al establecimiento de la localidad boirense con mejores resultados cosechados, Cenor Otero, para conocer de primera mano las impresiones del sector comercial y hacer balance de la iniciativa. La responsable de esa tienda en Boiro, Ramona Otero, destacó que “a campaña foi un éxito rotundo, que coincidiu coa época do Black Friday e antes do Nadal, cun desconto moi apetecible para o consumidor. Esperamos que sexa a primeira de moitas máis porque é unha iniciativa moi importante para que as vendas por internet e as grandes superficies non acaben co comercio de proximidade, que é fundamental para dinamizar os nosos pobos”.

Por su parte, Rosa Ana García destacó el éxito del programa en O Barbanza afirmando que “Mercanavila tivo unha gran acollida e un impacto importante no comercio local da comarca, e singularmente en Boiro, que contou cunha gran implicación dos comercios”. Y apuntó que “os datos confirman que Mercanavila é unha ferramenta eficaz para reforzar o comercio local, incentivar o consumo de proximidade e xerar actividade económica nos concellos”, afirmó la diputada de Emprego, que anunció que la Diputación de A Coruña y la Federación Galega de Comercio trabajan ya en el diseño de la campaña Mercanavila 2026, “que será aínda máis ambiciosa”, precisó.