Ribeira, Rianxo y Boiro ofertan para hoy y mañana actividades navideñas para público infantil y familiar

El Recuncho de Nadal recibirá estos días las visitas del Apalpador, Cartero Real o Papá Noel

El desarrollo de la programación navideña prosigue en varias localidades de la comarca. En Ribeira se contará en el auditorio, a las siete de esta tarde, con la compañía Gramola Gominola y su espectáculo ‘Especial Nadal’, mientras que mañana, a la misma hora, le llegará el turno a Pablo Díaz con ‘Canta música’. También actuará este próximo miércoles en horario vespertino, desde las 17.00 horas, dentro de las ‘Rúas Musicais’, la charanga Fanfarria Furruxa, a la que ya se pudo ver en la tarde del 24.

En cuanto al ‘Nadal nas parroquias’, con sus hinchables, talleres, sesión musical y la visita del Cartero Real, recalará esta tarde, de 17.00 a 20.00 horas, en el centro social de Oleiros y su exterior, mientras que mañana estará en el pabellón polideportivo de Sirves, en Olveira. Además, hoy y mañana, de 17.00 a 19.00 horas, acudirán el Apalpador, Papá Noel o el Cartero Real al Recuncho do Nadal, instalado en la Porta do Sol, para recoger las cartas con los deseos y regalos de los niños. Y el día 31 regresará el Expreso de Oriente, que recorrerá las calles de la ciudad entre las 11.00 y 14.00 y de 16.00 a 19.00, reservándose la primera hora para las personas neurodivergentes, por lo que no habrá música, ni ruido y tampoco se hará sonar la bocina.

Parque de actividades

En Rianxo sigue funcionando hasta el 3 de enero la actividad ‘A xogar no Nadal’ en el pabellón polideportivo municipal José María Abuín ‘Chema’, con talleres, juegos e hinchables, de 16.30 a 19.30, a excepción del día 31 de diciembre en que será de 11.30 a 13.30. Y en Boiro se anuncia para la jornada de hoy en la Praza de Galicia el espectáculo familiar ‘Deixar’ de Circo Danza, y está previsto que mañana llegará el momento de disfrutar del concierto de ‘Versionettes’ en el local multiusos del mercado municipal.