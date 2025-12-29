O Barbanza fletará autobuses para desplazarse el 16 de enero a Santiago para participar en una concentración de protesta ante el Sergas

A Pobra mantiene activas las concentraciones en demanda del PAC de tarde Chechu Río

La delicada situación que provoca la falta de médicos de familia en los centros de salud de O Barbanza, sin que se adopten medidas que logren paliarla, ha provocado que desde la Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública do Barbanza se sigan convocando movilizaciones de protesta para reclamar la cobertura total de las plazas de facultativos de Atención Primaria, tanto de las vacantes de larga duración como de las ausencias puntuales o por vacaciones. Así, desde dicho colectivo se anuncia que para el próximo 16 de enero fletará varios autobuses, que saldrán desde las diferentes localidades de la comarca para participar en una nueva concentración ante la sede del Servizo Galego de Saúde (Sergas) en el barrio compostelano de San Lázaro. Y señalan que aprovecharán el desarrollo de esa protesta para reclamar que les reciba ese mismo día el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Marián Rodríguez, portavoz de dicha plataforma sanitaria, indicó que A Pobra es la única localidad barbanzana que mantiene durante las vacaciones de Navidad la celebración de las concentraciones que se vienen desarrollando desde hace meses para denunciar la falta de médicos. En el caso de Ribeira, que se moviliza los jueves, se da la circunstancia de que el último de esos días de este año coincidió en jornada festiva, al igual que ocurrirá con el primero de enero, y decidieron descansar y coger fuerzas para el momento en el que las retomarán, al igual que hacen en Aguiño.

En cuanto a la situación actual del ambulatorio pobrense, Rodríguez apuntó que, pese a que desde hace algunas semanas se cubrieron las seis plazas de médicos de familia, “non deu tempo a recuperar as longas listas de espera que se foron xerando en todo este tempo no que non estiveron cubertas na súa totalidade”. Y añadió que, coincidiendo con la Navidad, empieza el periodo en que los profesionales sanitarios cogen días libres o de vacaciones “e, como non se substitúen, non se dou normalizado a situación antes destas datas”.

PAC en A Pobra

Marián Rodríguez indicó que en A Pobra también se insiste en relación con la petición para la apertura del Punto de Atención Continuada (PAC) en horario de tarde en días laborables, a partir de las 15.00, pues actualmente comienza a las diez de la noche, “polo cal, a poboación pobrense ten que desprazarse ata Ribeira, o cal inflúe negativamente na carga de traballo no centro de saúde da capital barbancesa e, ao haber máis xente para atender, a espera se incrementa”. Y añadió que todas las salidas a domicilios y carreteras se tienen que hacer desde el PAC ribeirense y, “ao ampliar a súa zona de acción, se retrasan as intervencións e iso repercute negativamente no funcionamento de dito servizo sanitario”, subrayó.