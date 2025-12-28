Ribeira acoge esta tarde el musical ‘El Grinch’ y Boiro y Rianxo los festivales navideños de Pedra da Aroña y Fogo Fatuo

El auditorio municipal de Ribeira se transformará esta tarde en Villaquién para ofrecer dos pases del musical 'El Grich'

La programación cultural en los diferentes municipios de la comarca prosigue durante estos días de fiestas navideñas. De hecho, el auditorio municipal de Ribeira albergará en la jornada de hoy dos pases, uno a las 17.00 y otro a las 19.30 horas, del musical ‘El Grinch’, que recala en la ciudad de la mano de Espectáculos Cantaruxa. Ayer aún quedaban disponibles en la plataforma online de Ataquilla una treintena de entradas parta la primera función, y algunas más para la segunda, en ambos casos a 17,60 euros.

Por otro lado, en Boiro continúan celebrándose los festivales de Navidad de colectivos del tejido social y cultural de la localidad. Así, a partir de las seis de esta tarde tendrá lugar en el pabellón polideportivo de A Cachada el de la asociación cultural Pedra da Aroña con entrada gratuita. Además, después de que ayer tuvo lugar el Concierto de Fin de Año de la Banda da Escola de Música de Rianxo, la asociación cultural Fogo Fatuo ofrecerá a la misma hora su Festival de Nadal en la sala Arcos Moldes del auditorio municipal rianxeiro.