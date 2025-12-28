El BNG comarcal pone en marcha su acción para animar a comprar en el comercio de proximidad
El BNG de O Barbanza puso en marcha una nueva edición de su campaña “Mellor local, mellor galego”, con la que quiere animar a la ciudadanía comarcal a comprar en las tiendas de proximidad, “peza clave para manter vivas as nosas vilas e fortalecer a economía local”, subrayan sus responsables. Dicha campaña, que ya es conocida entre los comerciantes en estas fechas, las de mayor consumo del año, “busca facer fronte ao modelo das macroempresas que concentran os beneficios, mentres debilitan o tecido económico e social”, dice la formación frentista. Frente a eso, BNG busca “apostar por un novo modelo comercial para Galicia lonxe do establecido polo PP, que favorece ás grandes superficies, mentres deixa desprotexidos ao sector primario, á industria de transformación e ao comercio de proximidade”, afirma su responsable comarcal, Francisco Rei.
“Cada compra no comercio local é unha aposta polo futuro de Galicia, pola sustentabilidade e por un modelo económico máis xusto e equilibrado”, remarca Rei, que confía en que esta campaña “é positiva para tomar conciencia da necesidade de ter un tecido comercial forte que encha de vida as nosas vilas”. Advierte que se debe apostar por el consumo productos de proximidad, para generar empleo, dinamizar la vida social y económica y garantizar que “a riqueza producida aquí, quede aquí”. Subraya que el lema “Aposta polo noso, sairás gañando” incide en la calidad de productos y productores locales y gallegos, promueve alternativas ecológicas y la puesta en marcha de ayudas para implantar y mejorar negocios que comercialicen productos autóctonos. Y que “o comercio local non é o pasado, é presente e futuro do noso país. Apostar polo noso comercio é facelo por Galicia”.