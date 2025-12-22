Una familia de Boiro intoxicada por inhalación de monóxido de carbono en su vivienda

Imagen de archivo de una ambulancia Chechu Río

Unos padres y su hija resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono en su vivienda en Boiro. Según comunicaron los bomberos al 112 Galicia tras hacer las correspondientes mediciones, todo apunta a que un calentador pudo ser la causa de la fuga de este gas. También, indicaron que en la vivienda, situada en el lugar Aldea de Arriba, en Castro, había dos gatos que, afortunadamente, estaban vivos.

Los bomberos explicaron que fue el padre el primero en darse cuenta de la posible fuga y quien desconectó rápido un calentador y una estufa de gas, procediendo a ventilar la estancia. Aún así, la familia tuvo que ser evacuada por la intoxicación.

El suceso tuvo lugar sobre las cuatro de la mañana de este lunes. El personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia contactó a esa hora con el 112 para informar que estaban en el centro de salud de la localidad con dos personas afectadas por intoxicación y una tercera, el menos afectado, quedaba en el domicilio esperando por la ambulancia.

Nada más recibir el aviso de los sanitarios, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de los Bomberos de Boiro, que se desplazaron hasta el lugar de inmediato. Asimismo, también fueron informados los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Loca, así como el servicio de Protección Civil del municipio.