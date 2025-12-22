Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Una familia de Boiro intoxicada por inhalación de monóxido de carbono en su vivienda

El suceso tuvo lugar a las cuatro de la mañana de este lunes y todo apunta a que un calentador pudo ser la causa de la fuga de este gas

Sandra Rey
22/12/2025 12:16
Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al hospital comarcal | Chechu Río
Imagen de archivo de una ambulancia
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Unos padres y su hija resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono en su vivienda en Boiro. Según comunicaron los bomberos al 112 Galicia tras hacer las correspondientes mediciones, todo apunta a que un calentador pudo ser la causa de la fuga de este gas. También, indicaron que en la vivienda, situada en el lugar Aldea de Arriba, en Castro, había dos gatos que, afortunadamente, estaban vivos.

Los bomberos explicaron que fue el padre el primero en darse cuenta de la posible fuga y quien desconectó rápido un calentador y una estufa de gas, procediendo a ventilar la estancia. Aún así, la familia tuvo que ser evacuada por la intoxicación.

El suceso tuvo lugar sobre las cuatro de la mañana de este lunes. El personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia contactó a esa hora con el 112 para informar que estaban en el centro de salud de la localidad con dos personas afectadas por intoxicación y una tercera, el menos afectado, quedaba en el domicilio esperando por la ambulancia.

Nada más recibir el aviso de los sanitarios, los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de los Bomberos de Boiro, que se desplazaron hasta el lugar de inmediato. Asimismo, también fueron informados los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Loca, así como el servicio de Protección Civil del municipio.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo de una reunión con los vecinos de Dorrón

La actualización catastral de Dorrón permite corregir 900 fincas afectadas
C. Hierro
La administración isleña que repartió la suerte en esta jornada

Esto es lo que dejó en Arousa el sorteo de la Lotería de Navidad 2025
Fátima Pérez
El ideal gallego

La Cámara de Comercio abre el plazo de exposición de su censo electoral
Fátima Frieiro
La administración isleña que repartió la suerte en esta jornada

El tercer premio también en Arousa: 50.000 euros que viajan a Cuntis y A Illa
Fátima Pérez