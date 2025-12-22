Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Ribeira inicia el 2026 con la VII Milla-Andaina Solidaria Heroínas de Sálvora a favor de la Ágape

La cita será el 4 de enero, a las 11 horas, con salida desde el puerto de Aguiño, y las inscripciones está abiertas hasta el 1 de enero

Sandra Rey
22/12/2025 17:27
Presentación del evento
Presentación del evento
Cedida
El Concello de Ribeira comenzará el 2026 con una cita que une deporte y solidaridad: la VII Milla-Andaina Solidaria Heroínas de Sálvora, que esta edición recaudará fondos a favor de la Asociación Galega para o Acompañamento Persoal e Educativo (Ágape). El evento será el 4 de enero, a las 11 horas y con salida desde el puerto de Aguiño.

La actividad destaca el papel de cuatro mujeres en el rescate de náufragos durante el hundimiento del vapor-correo Santa Isabel en la costa de Sálvora en la madrugada del 2 de enero de 1921, de ahí la fecha de esta andaina/milla benéfica.

Durante la presentación del evento, el concejal de Deportes, Álex Vidal, señaló que "recibimos o ano de xeito solidario; a mellor maneira de darlle a benvida ao 2026 ao seguir o espírito destas datas facendo algo polos demais".

También, el promotor de la cita, Abraham Benítez, destacó la buena acogida año tras año; y la presidenta de Ágape, Ana Arnoso, agradeció el hecho de que se lleven a cabo estas iniciativas de índole social. 

En la milla existen un total de 11 categorías, incluida la "zapatilla inclusiva", con diferentes distancias a completar por la fachada marítima de Aguiño, mientras que la andaina consta de cinco kilómetros.

Las inscripciones están abiertas a través de la página web www.galitiming.com, hasta las 23:59 horas del 1 de enero, por un importe de cinco euros, exceptuando las carreras menores. 

Además, en la jornada habrá entrega de trofeos y se harán sorteos con regalos

