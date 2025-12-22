O Barbanza
Ribeira aplaza la celebración del ‘Nadal nas parroquias’ en Castiñeiras al 4 de enero
El cambio se debe a la defunción del párroco don Ricardo Villaverde
El Concello de Ribeira anuncia un cambio en la fecha de celebración del ‘Nadal nas parroquias’ en Castiñeiras, que pasará a ser el 4 de enero. La nueva fecha se debe al fallecimiento de su cura, don Ricardo Villaverde, quien será velado en la iglesia parroquial este 22 y 23 de diciembre.
De esta forma, la propuesta se mantendrá en el mismo lugar, pero será el 4 de enero de 17 a 20 horas, contando con obradoiros, hinchables, visita del Cartero Real y sesión disco.
Con motivo de este cambio, la concejalía de Cultura montará los hinchables en el exterior del centro social de Corrubedo este martes, 23 de diciembre, de 17 a 19 horas, coincidiendo con una actividad navideña que se desarrollará por parte del tejido asociativo del municipio.