Ribeira aplaza la celebración del ‘Nadal nas parroquias’ en Castiñeiras al 4 de enero

El cambio se debe a la defunción del párroco don Ricardo Villaverde

Sandra Rey
22/12/2025 19:28
La administración local montará igualmente los hinchables en el exterior del centro social de Corrubedo 
El Concello de Ribeira anuncia un cambio en la fecha de celebración del ‘Nadal nas parroquias’ en Castiñeiras, que pasará a ser el 4 de enero. La nueva fecha se debe al fallecimiento de su cura, don Ricardo Villaverde, quien será velado en la iglesia parroquial este 22 y 23 de diciembre.

De esta forma, la propuesta se mantendrá en el mismo lugar, pero será el 4 de enero de 17 a 20 horas, contando con obradoiros, hinchables, visita del Cartero Real y sesión disco.

Con motivo de este cambio, la concejalía de Cultura montará los hinchables en el exterior del centro social de Corrubedo este martes, 23 de diciembre, de 17 a 19 horas, coincidiendo con una actividad navideña que se desarrollará por parte del tejido asociativo del municipio.

