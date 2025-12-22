Mi cuenta

O Barbanza

La cafetería de Ana Peleteiro, en Ribeira, se queda a un solo número del Gordo

Café Area repartió el 74932, solo con a la colocación de una cifra del 79432 y de los 400.000 euros

Fátima Frieiro
22/12/2025 19:46
Ana Peleteiro comentó la anécdota en su cuenta de TikTok
Ana Peleteiro estuvo a solo un número de repartir 400.000 euros al décimo en Ribeira. La atleta - y ahora propietaria del Café Area, en su localidad natal- explicaba en su red social TikTok lo que le ha ocurrido en el sorteo de este año. En su cafetería repartió el número 74932, exactamente con las mismas cifras que el Gordo de este año (es el 79432). Unos décimos que "los tiene todo Ribeira, señalaba la atleta. 

Peleteiro reconoce que "casi nos da un infarto" y advirtió que - aunque solo se han llevado por décimo algo más de 100 euros- "por lo menos somos afortunados en el amor". La ribeirense asegura que "nunca había estado tan cerca" y declaró que "no se puede tener todo, dado que tengo salud, amor y de mi situación económica tampoco me puedo quejar". Ahora se encomienda al Sorteo del Niño.

