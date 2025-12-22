Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

La alcaldesa de Ribeira entrega el aguinaldo al alumnado de carpintería del UCA

Durante la visita, la primera edil puso en valor el trabajo realizado por el estudiantado en el municipio

Sandra Rey
22/12/2025 19:17
María Sampedro y Vicente Mariño con los integrantes del curso
María Sampedro y Vicente Mariño con los integrantes del curso y familiares
Cedida
La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el concejal de Sanidad, Vicente Mariño, hicieron entrega este lunes del aguinaldo al equipo de carpintería de la Unidad de Conductas Adictivas (UCA), formado por siete integrantes, que estuvieron acompañados de sus familias. La regidora destacó el papel del alumnado de este grupo y de su coordinador Manolo Casais, que "tantas cousas fan en beneficio da sociedade como podemos desfrutar agora, por exemplo, cos nacementos de Ribeira e de Aguiño. Sodes todo un exemplo".

También se pronunció el concejal de Sanidad, Vicente Mariño, quien señaló a las familias como "uns piares fundamentais" en el desarrollo de las personas que integran este equipo de carpintería.

El aguinaldo consistieron en cestas con productos típicos de Navidad y una postal felicitando las fiestas y el próximo año. Durante su visita a la UCA, los representantes municipales también aprovecharon la ocasión para comprobar con el personal los avances del inminente traspaso al Sergas que se hará efectivo en el 1 de enero de 2026.

