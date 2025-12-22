Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El programa Ribeira Concilia cuenta con la participación de 45 niños y niñas

La iniciativa nace con el objetivo de favorecer la compatibilidad personal y laboral de las familias durante las vacaciones de Navidad

Sandra Rey
22/12/2025 19:05
El edil Vicente Mariño visitando a los pequeños
El edil Vicente Mariño visitando a los pequeños
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Un total de 45 niños y niñas participan en el programa Ribeira Concilia que entró en funcionamiento este lunes, con el fin de favorecer la compatibilidad entre la vida personal y laboral de las familias durante las vacaciones de Navidad. El programa se desarrolla desde el 22 al 31 de diciembre y del 2 al 7 de enero, exceptuando los festivos.

El concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, se desplazó hasta el conservatorio municipal de música Enrique Paisal para comprobar el inicio de este servicio por parte del Concello, con opciones de ocio para todos los menores y contenidos adaptados a las temáticas de estas fechas.

El edil también incidió en que "este espazo reúne as mellores condicións para o día a día dos máis pequenos, especialmente agora no inverno, se ben seguiremos empregando o pavillón de xeito puntual para, por exemplo, as actividades deportivas".

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ana Peleteiro comentó la anécdota en su cuenta de TikTok

La cafetería de Ana Peleteiro, en Ribeira, se queda a un solo número del Gordo
Fátima Frieiro
El Ribadumia cayó en el duelo directo por el liderato mientras que, el San Martín superó al Arcade y se acerca al play-off

El Ribadumia cae pero mantiene el liderato y la lucha por la permanencia se aprieta
Carlos Paz
Manuel Núñez y Cristina Allo volvieron a descorchar hoy champán en una racha que, desde 2021, riega de millones la localidad insular en Navidad o Reyes

Un Tercero, dos Quintos y una terminación dejan más 468.000 euros en A Illa
Beni Yáñez
La nave estará equipada con maquinaria de última generación

Una empresa destinada a la arquitectura trasladará sus instalaciones al parque vikingo
Fátima Pérez