El programa Ribeira Concilia cuenta con la participación de 45 niños y niñas

El edil Vicente Mariño visitando a los pequeños Cedida

Un total de 45 niños y niñas participan en el programa Ribeira Concilia que entró en funcionamiento este lunes, con el fin de favorecer la compatibilidad entre la vida personal y laboral de las familias durante las vacaciones de Navidad. El programa se desarrolla desde el 22 al 31 de diciembre y del 2 al 7 de enero, exceptuando los festivos.

El concejal de Servicios Sociales, Vicente Mariño, se desplazó hasta el conservatorio municipal de música Enrique Paisal para comprobar el inicio de este servicio por parte del Concello, con opciones de ocio para todos los menores y contenidos adaptados a las temáticas de estas fechas.

El edil también incidió en que "este espazo reúne as mellores condicións para o día a día dos máis pequenos, especialmente agora no inverno, se ben seguiremos empregando o pavillón de xeito puntual para, por exemplo, as actividades deportivas".