Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El Concello de A Pobra y Congalsa sortean un viaje a Eurodisney entre la clientela del comercio local

Para poder participar, los usuarios deberán hacer compras por un importe mínimo de 10 euros y cubrir un "pasaporte" con sellos

Sandra Rey
22/12/2025 18:57
Presentación del sorteo
Presentación del sorteo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Concello de A Pobra, a través de la concejalía de Promoción Económica, y la empresa Congalsa sortearán un viaje para cuatro personas a Eurodisney. Se trata de una iniciativa que lleva en marcha desde hace ya varios años y que, en esta ocasión, vuelve con una novedad: a diferencia del año pasado, cuando el sorteo se realizó entre las personas participantes en las redes sociales, ahora se contará con la implicación del comercio local.

Entre el lunes 29 de diciembre y el lunes 5 de enero (incluidos), los clientes que hagan sus compras en los locales adheridos en la campaña 'Volta o Nadal, voltan as Caramiñas' recibirán un "pasaporte" de participación. Para entrar en el sorteo deberán cubrir los diez huecos de este documento, recibiendo un sello por un consumo mínimo de 10 euros. Una vez cubiertos (con nombre completo y teléfono de contacto de la persona participante), los pasaportes tendrán que depositarse en las urnas de los establecimientos adheridos. En cuanto al sorteo, se hará el 7 de enero en la plaza de abastos. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ana Peleteiro comentó la anécdota en su cuenta de TikTok

La cafetería de Ana Peleteiro, en Ribeira, se queda a un solo número del Gordo
Fátima Frieiro
El Ribadumia cayó en el duelo directo por el liderato mientras que, el San Martín superó al Arcade y se acerca al play-off

El Ribadumia cae pero mantiene el liderato y la lucha por la permanencia se aprieta
Carlos Paz
Manuel Núñez y Cristina Allo volvieron a descorchar hoy champán en una racha que, desde 2021, riega de millones la localidad insular en Navidad o Reyes

Un Tercero, dos Quintos y una terminación dejan más 468.000 euros en A Illa
Beni Yáñez
La nave estará equipada con maquinaria de última generación

Una empresa destinada a la arquitectura trasladará sus instalaciones al parque vikingo
Fátima Pérez