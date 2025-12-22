El Concello de A Pobra y Congalsa sortean un viaje a Eurodisney entre la clientela del comercio local

Presentación del sorteo Cedida

El Concello de A Pobra, a través de la concejalía de Promoción Económica, y la empresa Congalsa sortearán un viaje para cuatro personas a Eurodisney. Se trata de una iniciativa que lleva en marcha desde hace ya varios años y que, en esta ocasión, vuelve con una novedad: a diferencia del año pasado, cuando el sorteo se realizó entre las personas participantes en las redes sociales, ahora se contará con la implicación del comercio local.

Entre el lunes 29 de diciembre y el lunes 5 de enero (incluidos), los clientes que hagan sus compras en los locales adheridos en la campaña 'Volta o Nadal, voltan as Caramiñas' recibirán un "pasaporte" de participación. Para entrar en el sorteo deberán cubrir los diez huecos de este documento, recibiendo un sello por un consumo mínimo de 10 euros. Una vez cubiertos (con nombre completo y teléfono de contacto de la persona participante), los pasaportes tendrán que depositarse en las urnas de los establecimientos adheridos. En cuanto al sorteo, se hará el 7 de enero en la plaza de abastos.