Diario de Arousa

O Barbanza

A Pobra organiza una fiesta de Año Nuevo con música, campanadas, animación y discoteca

El programa arrancará el día 31 a las 11:30 horas y continuará el 1 de enero a partir de la una de la mañana

Sandra Rey
22/12/2025 18:42
Los concejales de Cultura y Juventud, Patricia Lojo y Eloy Sobrido, en la presentación del evento
Los concejales de Cultura y Juventud, Patricia Lojo y Eloy Sobrido, en la presentación del evento
Cedida
A Pobra le dará la bienvenida al 2026 con una fiesta de Año Nuevo por todo lo alto: campanadas, cotillón, animación y discoteca móvil. Los concejales de Cultura y Juventud, Patricia Lojo y Eloy Sobrido, presentaron este lunes el programa con el que se busca "que os veciños e veciñas conten cunha oferta de lecer para despedir o ano na Pobra, sen necesidade de ter que desprazarse".

El programa arrancará el miércoles 31, a las 11:30 horas delante del Concello, con la entrega de las uvas y el cotillón al público asistente. Posteriormente, a las 11:45 horas, tendrá lugar las precampanadas a cargo de Mariló Ríos, de la Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Caramiñas. A las 12 horas serán las campanadas y, a las 12:15 horas, habrá una animación por las calles del municipio a cargo de Festicultores Troupe.

La cita no concluirá ahí, sino que el 1 de enero, a la una de la mañana, en la plaza Alcalde Segundo Durán habrá una fiesta de Fin de Año con discoteca móvil y cotillón.

Los concejales señalan que la Fiesta de Año Nuevo es ya "unha actividade consolidada na programación anual", por lo que confían en cifras de asistencia similares a las ediciones anteriores.

