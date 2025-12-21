Malestar entre los vecinos de A Pobra por un bar que pone música en horario no permitido

Imagen de la calle en la que se encuentra el establecimiento Cedida

Residentes de A Pobra do Caramiñal expresan su malestar con el comportamiento de las propietarias de un bar en la calle Unión, señalando que desde este verano son reiteradas las noches en que ponen música alta en horario no permitido, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento.

Según describen los vecinos y vecinas, las nuevas dueñas llegaron al barrio hace aproximadamente un año y, durante varios meses, la convivencia fue completamente normal. Los problemas empezaron a surgir este verano, cuando las gerentes comenzaron a mantener abierto el negocio pasadas las doce de la noche con música elevada, llegando a colocar altavoces en el exterior. “Llevamos meses en los que no nos dejan dormir”, denuncian.

De esta manera, desde entonces han sido varias las ocasiones en que las personas que viven en la zona se han visto en la “obligación” de llamar a la Policía Local e, incluso, a la Guardia Civil. Sin embargo, exponen que hasta ahora esto solo ha servido para conseguir que las propietarias bajen la música durante media hora y, acto seguido, vuelvan a subir el volumen, sin que llegue a imponerse ninguna clase de sanción al respecto.

Los residentes cuentan que también han tratado de hablar directamente con las gerentes del negocio hostelero, revelando que las únicas respuestas que reciben son del estilo: “Esto es un bar, si no os gusta, es lo que hay”.

Ante esta situación, la vecindad anuncia que el próximo paso será presentar un escrito en el Concello, con el objetivo de poner fin a esta situación y poder restaurar de nuevo la tranquilidad en el barrio.