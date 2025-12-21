Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Malestar entre los vecinos de A Pobra por un bar que pone música en horario no permitido

Los residentes del barrio anuncian que el próximo paso que van a ejecutar será presentar un escrito en el Concello

Redacción
21/12/2025 00:33
Imagen de la calle en la que se encuentra el establecimiento
Imagen de la calle en la que se encuentra el establecimiento
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Residentes de A Pobra do Caramiñal expresan su malestar con el comportamiento de las propietarias de un bar en la calle Unión, señalando que desde este verano son reiteradas las noches en que ponen música alta en horario no permitido, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento.

Según describen los vecinos y vecinas, las nuevas dueñas llegaron al barrio hace aproximadamente un año y, durante varios meses, la convivencia fue completamente normal. Los problemas empezaron a surgir este verano, cuando las gerentes comenzaron a mantener abierto el negocio pasadas las doce de la noche con música elevada, llegando a colocar altavoces en el exterior. “Llevamos meses en los que no nos dejan dormir”, denuncian.

De esta manera, desde entonces han sido varias las ocasiones en que las personas que viven en la zona se han visto en la “obligación” de llamar a la Policía Local e, incluso, a la Guardia Civil. Sin embargo, exponen que hasta ahora esto solo ha servido para conseguir que las propietarias bajen la música durante media hora y, acto seguido, vuelvan a subir el volumen, sin que llegue a imponerse ninguna clase de sanción al respecto.

Los residentes cuentan que también han tratado de hablar directamente con las gerentes del negocio hostelero, revelando que las únicas respuestas que reciben son del estilo: “Esto es un bar, si no os gusta, es lo que hay”.

Ante esta situación, la vecindad anuncia que el próximo paso será presentar un escrito en el Concello, con el objetivo de poner fin a esta situación y poder restaurar de nuevo la tranquilidad en el barrio.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Viste desde el exterior del centro escolar

El CEIP de Olveira denuncia falta de personal para el alumnado con necesidades especiales
Sandra Rey
Un placero mostrando el producto de su puesto

Las centollas, las nécoras y los camarones reinarán en las mesas de Navidad
C. Hierro
Imagen de la nave ubicada en el polígono de Nantes

Sanxenxo traslada las áreas de jardines, obras y playas al Polígono de Nantes
C. Hierro
María Angulo defiende un balón en el partido ante el Ibaizabal en el Sara Gómez

El Cortegada sella una épica victoria ante el líder Ibaizabal en casa
María Caldas