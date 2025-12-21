Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

El CEIP de Olveira denuncia falta de personal para el alumnado con necesidades especiales

Desde la Consellería de Educación establecen que el centro escolar dispone con el personal docente necesario para el estudiantado actual

Sandra Rey
21/12/2025 00:24
Viste desde el exterior del centro escolar
Viste desde el exterior del centro escolar
Cedida
El ANPA Monte Tahume del CEIP de Olveira, en el municipio de Ribeira, denuncia la falta de personal auxiliar cuidador (PAC) para atender a todo el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), una situación que, según exponen, ya han trasladado en reiteradas ocasiones a la Consellería de Educación, tanto a través de escritos como mediante una reunión el pasado mes de noviembre. Sin embargo, señalan que a día de hoy “ninguén se puxo en contacto coa ANPA para ver cales son as medidas que se van tomar”, motivo por el que han decidido empezar una campaña de difusión de su problemática a través de las redes sociales.

Actualmente, el centro escolar cuenta con siete alumnos y alumnas con NEE para los cuales solo hay un docente especializado en su atención, señalando desde el ANPA que “debería pertencer un coidador por cada seis nenos con necesidades especiais, tendo en conta o grao de dependencia de cada un. Entonces nós estamos dentro da lei”, establecen.

Además, apuntan que constan con un especialita en audición y lenguaje que está compartido con otro centro educativo, solicitando que se quede fijo en el CEIP de Olveira dadas sus circunstancias.

Por su parte, desde la Consellería de Educación apuntan que el colegio “conta con todos os recursos necesarios para etender ao seu alumnado”, puntualizando que, con carácter general, “o centro ten este curso 365 prazas para 116 alumnos matriculados. É dicir, cos mesmos recursos aínda podería dar sevizo a 249 alumnos máis”, establecen.

En esta línea, en cuanto a la atención del alumnado con necesidades especiales, recuerdan que además del PAC –que es el que los servicios de inspección determinan para la situación actual–, el colegio tiene también un profesional en pedagogía terapéutica y un orientador compartido con otro centro. Asimismo, señalan que todas las aulas están “moi por debaixo das ratios fixadas”, tanto en Educación Infantil como Primaria, por lo que no consideran necesario aumentar el personal.

