La creatividad y la inclusión se dan la mano en la 'Mostra Aberta' de la asociación Ambar de Ribeira

Integrantes de Ambar durante la actuación Cedida

El grupo de artes escénicas de la asociación Ambar de Ribeira presentó este viernes su 'Mostra Aberta' en el Centro Recreativo de Artes, una cita en la que el público pudo ser partícipe en el trabajo creativo y el esfuerzo realizado por sus integrantes en los últimos meses.

El proyecto, dirigido por Julia Sueiro con la colaboración de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), llenó el espacio de creatividad e inclusión. La muestra sirvió para visibilizar el trabajo de las integrantes del grupo y reivindicar el arte como una herramienta de transformación social. No solo se trató de una exhibición artística, sino de un espacio de empoderamiento para las mujeres con diversidad funcionales que forman el colectivo.

Miembros del público participaron en la muestra Cedida

Desde Ambar quisieron destacar la importancia de tejer redes para hacer realidad estos proyectos. En este sentido, agradecieron al público su asistencia ya que la colaboración fue fundamental para el desarrollo de la iniciativa.

Asimismo, agradecieron la hospitalidad del Centro Recreativo y Cultural de Artes de Ribeira por ceder sus instalaciones y ser parte activa de la inclusión cultural de la comarca. El éxito de asistencia y el calor de los aplausos recibidos confirmaron la necesidad de seguir apostando por espacios donde la diversidad sea celebrada.

Así mesmo, agradeceron a hospitalidade do Centro Recreativo e Cultural de Artes por ceder as súas instalacións e ser parte activa da inclusión cultural da comarca. O éxito de asistencia e a calor dos aplausos recibidos hoxe confirman a necesidade de seguir apostando por espazos onde a diversidade sexa celebrada.