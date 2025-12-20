Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El PSOE de Rianxo insiste en acondicionar la Praza da Fonte y la barandilla del Campo de Arriba

Los socialistas exponen que en estas semanas han recibido varias quejas por parte de la vecindad

Sandra Rey
20/12/2025 21:39
Imagen de archivo del PSOE de Rianxo
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El PSOE de Rianxo insiste en la necesidad de una actuación inmediata de limpieza y mantenimiento de los cristales de la fuente situada en la Praza da Fonte, así como la revisión y refuerzo urgente de la barandilla del Campo de Arriba, ante los reiterados desprendimientos registrados en los últimos meses.

Según exponen los socialistas, en estas semanas han recibido varias quejas por parte de la vecindad tanto por el estado de suciedad y deterioro de la fuente, como por la falta de actuación integral en la barandilla, “da que xa caeron pedras en catro ocasións”, recuerdan.

Desde el PSOE advierten de que esta situación supone “un risco evidente para a seguridade das persoas” y, por ello, solicitan que se lleven a cabo una revisión urgente y bajo supervisión técnica cualificada. De la misma manera, insisten en que cualquiera actuación de limpieza o mantenimiento también debe realizarse siguiendo los criterios técnicos adecuados, sin dañar las estructuras.

“O coidado do espazo público non pode improvisarse nin executarse sen criterio técnico. Falamos de seguridade, de patrimonio e de responsabilidade institucional”, señalan desde el grupo municipal socialista.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo

El PP de Cuntis critica el desfase presupuestario de las cuentas del pasado año
Sandra Rey
Imagen del encuentro en la parroquia de Aguiño

El BNG de Ribeira destaca en Aguiño los más de dos millones invertidos en la parroquia
Sandra Rey
La artista, Pilar Ageitos, durante la inauguración

El Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira inaugura la exposición ‘Besties’ de la artista Pilar Ageitos
Sandra Rey
Fachada de la Audiencia Nacional, que investiga la causa

La Audiencia Nacional investiga a una red de O Salnés por presunto blanqueo de capitales en minas de cobra en la República del Congo
Olalla Bouza