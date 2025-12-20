El PSOE de Rianxo insiste en acondicionar la Praza da Fonte y la barandilla del Campo de Arriba

Imagen de archivo del PSOE de Rianxo

El PSOE de Rianxo insiste en la necesidad de una actuación inmediata de limpieza y mantenimiento de los cristales de la fuente situada en la Praza da Fonte, así como la revisión y refuerzo urgente de la barandilla del Campo de Arriba, ante los reiterados desprendimientos registrados en los últimos meses.

Según exponen los socialistas, en estas semanas han recibido varias quejas por parte de la vecindad tanto por el estado de suciedad y deterioro de la fuente, como por la falta de actuación integral en la barandilla, “da que xa caeron pedras en catro ocasións”, recuerdan.

Desde el PSOE advierten de que esta situación supone “un risco evidente para a seguridade das persoas” y, por ello, solicitan que se lleven a cabo una revisión urgente y bajo supervisión técnica cualificada. De la misma manera, insisten en que cualquiera actuación de limpieza o mantenimiento también debe realizarse siguiendo los criterios técnicos adecuados, sin dañar las estructuras.

“O coidado do espazo público non pode improvisarse nin executarse sen criterio técnico. Falamos de seguridade, de patrimonio e de responsabilidade institucional”, señalan desde el grupo municipal socialista.