O Barbanza

El Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira inaugura la exposición ‘Besties’ de la artista Pilar Ageitos

Las visitas a la exposición pueden realizarse hasta el 31 de enero

Sandra Rey
20/12/2025 21:30
La artista, Pilar Ageitos, durante la inauguración
La artista, Pilar Ageitos, durante la inauguración
Cedida
El Centro Lustres Rivas de Ribeira inauguró este viernes la exposición ‘Besties’ de la artista ribeirense Pilar Ageitos, que pone como protagonistas a los animales: perros, nutrias, osos polares, loros y más aparecen en las 35 acuarelas que conforman la muestra.

La exposición forma parte de la campaña de navidad del Concello de Ribeira y en ella Ageitos rechaza plasmar a los animales como instrumento para un fin, como sucede en las escenas de caza; quiere mostrar a los mejores amigos de las personas.

“Amosa a súa esencia, a súa viveza, coa elegancia da acuarela creando efectos máis translúcidos e vibrantes. Primeiros planos que reflicten con perfección cada pequeno detalle”, expuso la concejala de Cultura, Ana Barreiro.

Las visitas a la exposición pueden realizarse hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 10 a a 14 y de 18 a 20 horas, además de los sábados, desde las 10 hasta las 14 horas.

