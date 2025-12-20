El BNG de Ribeira destaca en Aguiño los más de dos millones invertidos en la parroquia

Imagen del encuentro en la parroquia de Aguiño Cedida

El BNG de Ribeira celebró este miércoles un nuevo encuentro de su programa ‘Parroquias con voz’, en esta ocasión con la vecindad de Aguiño, donde puso en valor los más de dos millones de euros invertidos en la parroquia durante sus dos años y medio al frente del gobierno ribeirense.

Así, con dichos fondos –de los cuales 1,8 millones procedían de fondos europeos– se ejecutaron proyectos como la pavimentación de varias calles, la renovación de la línea de abastecimiento y saneamiento de la calle Curbelo y de la de agua potable en A Cerca, así como actuaciones en el campo de fútbol de A Tasca. Asimismo, actualmente siguen en ejecución otros proyectos como la construcción de la sede del Club de Remo Náutico de Ribeira y la renovación de conservatorio de Aguiño, y de cara al 2026, se llevará a cabo la mejora del parque infantil, la pavimentación de Castelao y varias acciones se acondicionamiento en la calle Lagarto.

Durante el encuentro, los vecinos y vecinas solicitaron que se continúe trabajando en otros temas como el renovado de las líneas de agua y saneamiento, la adopción de medidas de calmado del tráfico o la mejora del transporte público de la zona.