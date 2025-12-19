A Pobra fortalece su seguridad con la disposición de un nuevo puesto de la Guardia Civil

El alcalde, la concejala, el subdelegado de Gobierno y coronel jefe de la Comandancia Provincial Cedida

A Pobra do Caramiñal contará proximamente con un nuevo puesto ordinario de la Guardia Civil, fortaleciendo así la segurdad en el municipio. “Hoxe é un día moi importante para a nosa localidade, un que vai marcar un antes e un despois en materia de seguridade cidadá”, expresaba ayer el alcalde, José Carlos Vidal. El regidor y la concejala, Patricia Lojo, recibieron por la mañana al subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y al coronel jefe de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, Fernando Pedreira Lata. El encuentro sirvió para conocer las dependencias donde se situará, localizadas al lado de la Policía Local.

Hasta ahora el municipio contaba con tres efectivos, pero a partir del mes de enero, el de A Pobra será un puesto ordinario formado por una docena de efectivos. La cobertura de la plantilla se llevará a cabo de manera gradual, permitiendo incrementar la dotación de personal hasta alcanzar los doce guardias civiles con un sargento como comandante, un cabo como segundo y diez oficiales.

El alcalde incidió en que esta novedad es una apuesta clara por la “seguridade, a proximidade e a tranquilidade y bienestar de la ciudadanía”. Tal y como subrayó, esto supone da un paso más “cara a construcción dunha Pobra máis segura, cohesionada e con mellores servizos públicos”. También, el primer edil aprovechó la ocasión para agradecer la colaboración del Ministerio de Interior, de la dirección general de la Guardia Civil y de la Delegación de Gobierno.

En la misma línea, el subdelegadopuso en valor la decisión, destacando que la “conversión do posto auxiliar en posto ordinario supón un claro beneficio para a cidadanía, ao permitir ofrecer un servizo de Garda Civil máis próximo, estable e eficaz”, concluyó, Julio Abalde.