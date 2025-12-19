La obra ‘Nenapingüin’ de Daniel Landesa consigue el Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro en A Pobra

El jurado y la concejala de Cultura tras el veredicto Cedida

La obra ‘Nenapingüín’ del vigués Daniel Landesa se convierte en la ganadora del VIII Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro de A Pobra do Caramiñal, consiguiendo el voto unánime del jurado, que destacó la “calidade literaria e unha trama protagonizada por nenos que padecen enfermidades na que se escapa do sentimentalismo e do melodrama, incorporando notas de humor e diversión”.

Tras la deliberación y fallo, la concejala de Cultura, Patricia Lojo, agradeció la labor del jurado, “que tivo un papel difícil pola cantidade e calidade dos traballos presentados”. Este estuvo formado por el director de ediciones de la Editorial Galaxia, Marcos Calveiro, la vicepresidenta de la Asociación Cultural Barbantia, Encarna Pego, y por el ganador del año pasado, Óscar Reboirás.

Con la de 2025, el Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro va ya por su octava edición. Con este certamen, organizado por el Concello de A Pobra en colaboración con Barbantia y Galaxia, se busca prover la cultura en gallego, dar a nuevos autores la oportunidad de difundir su trabajo y homenajear al autor Xosé Carlos Mosteiro Fraga.