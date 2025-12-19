Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

La asociación Alfaia de Ribeira celebra su Festival de Nadal en el auditorio municipal

La cita será el domingo 21 a partir de las 19 horas

Sandra Rey
19/12/2025 17:14
La concejala de Cultura y la directiva de Alfaia
La directiva de Alfaia y la concejala de Cultura
Cedida
La asociación cultural Alfaia de Ribeira celebra el domingo 21 su Festival de Nadal en el nuevo auditorio municipal, a partir de las 19 horas. Cientos de niñas y niños de la entidad representarán numerosos bailes de diversos géneros musicales durante la duración de este evento, que se estima en una hora, como apuntó Carmen Pena, profesora de baila y directiva de Alfaia, quien también señaló que se repartieron entradas entre las familias de los jóvenes participantes, pero aún quedan asientos disponibles. El acceso es gratuito hasta completar aforo y la apertura de puertas será media hora antes del inicio.

La concejala de Cultura, Ana Barreiro, quiso destacar el nuevo auditorio como una instalación municipal que se sigue erigiendo como epicentro cultural de la programación municipal de Navidad. “Este auditorio municipal segue espallando cultura durante esta época máxica do ano e o noso tecido asociativo volve ser o protagonista”.

Quero agradecer, ademais, a implicación de Alfaia na programación do Nadal, pois o Belén Vivinte do 5 de xaneiro está coorganizado por esta entidade. Unha asociación que destaca polo seu dinamismo como se constata noutras datas significativa”, añadió.

