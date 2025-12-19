El PSOE de Boiro rechaza una regulación del cobro del suministro de agua tras los casos de facturas infladas

Varios vecinos se quejaron por recibir facturas infladas Mónica Ferreirós

El Pleno de Boiro rechazó este jueves, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, una moción presentada por Boiro Novo para regular el servicio de cobro de la factura de suministro de abastecimiento de agua tras los casos de recibos con importes muy elevados.

En su propuesta Boiro Novo pedía que se adoptasen medidas preventivas para que, en caso de facturas infladas, se haga una comprobación previa antes del cobro y quienes estén afectados pueden acogerse a facilidades de pago. También, solicitaba que se habilitase un mecanismo para emitir la factura del agua antes para poder corroborar si las cantidades pagadas son las correctas y mismo que el documento aclare si la lectura es real o estimada. La moción fue rechazada con seis votos a favor del grupo promotor, el BNG y el PP, y ocho en contra del PSOE.

Por otro lado, durante la sesión se aprobó por unanimidad la bonificación del impuesto sobre construcciones para la ejecución de la rehabilitación integral del CEIP Praia Xardín, una actuación que cuenta con una inversión de hasta 803.000 euros por parte de la Xunta.

Además, el Pleno también sacó adelante la puesta en marcha de un convenio entre el Concello y la Diputación de A Coruña para poner en manos de esta última el proceso selectivo y la creación de listas de profesionales para el puesto de arquitecto y arquitecto técnico, con el objetivo de que desempeñen su oficio en el municipio.