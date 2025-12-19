Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

El PSOE de Boiro rechaza una regulación del cobro del suministro de agua tras los casos de facturas infladas

Durante la sesión se aprobó además una bonificación del impuesto para la rehabilitación del CEIP Praia Xardín

Sandra Rey
19/12/2025 17:15
Imagen de archivo de un grifo abierto
Varios vecinos se quejaron por recibir facturas infladas
Mónica Ferreirós
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Pleno de Boiro rechazó este jueves, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, una moción presentada por Boiro Novo para regular el servicio de cobro de la factura de suministro de abastecimiento de agua tras los casos de recibos con importes muy elevados.

En su propuesta Boiro Novo pedía que se adoptasen medidas preventivas para que, en caso de facturas infladas, se haga una comprobación previa antes del cobro y quienes estén afectados pueden acogerse a facilidades de pago. También, solicitaba que se habilitase un mecanismo para emitir la factura del agua antes para poder corroborar si las cantidades pagadas son las correctas y mismo que el documento aclare si la lectura es real o estimada. La moción fue rechazada con seis votos a favor del grupo promotor, el BNG y el PP, y ocho en contra del PSOE.

Por otro lado, durante la sesión se aprobó por unanimidad la bonificación del impuesto sobre construcciones para la ejecución de la rehabilitación integral del CEIP Praia Xardín, una actuación que cuenta con una inversión de hasta 803.000 euros por parte de la Xunta.

Además, el Pleno también sacó adelante la puesta en marcha de un convenio entre el Concello y la Diputación de A Coruña para poner en manos de esta última el proceso selectivo y la creación de listas de profesionales para el puesto de arquitecto y arquitecto técnico, con el objetivo de que desempeñen su oficio en el municipio.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El alcalde, la concejala, el subdelegado de Gobierno y coronel jefe de la Comandancia Provincial

A Pobra fortalece su seguridad con la disposición de un nuevo puesto de la Guardia Civil
Sandra Rey
Uno de los vehículos afectados en la colisión múltiple en Godos

Una colisión múltiple en Godos obliga a trasladar a tres mujeres al Hospital de O Salnés
Fátima Pérez
La concejala de Cultura y la directiva de Alfaia

La asociación Alfaia de Ribeira celebra su Festival de Nadal en el auditorio municipal
Sandra Rey
Imagen de archivo de niñas jugando en hinchables

La Asociación Boirense de Empresarios sortea 3.000 euros en vales de compra y organiza un parque infantil de Navidad
Sandra Rey