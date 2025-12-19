Mi cuenta

O Barbanza

La Asociación Boirense de Empresarios sortea 3.000 euros en vales de compra y organiza un parque infantil de Navidad

La iniciativa será los días 22 y 23 de diciembre y 2 y 3 de enero en el polideportivo da Cachada, celebrándose el sorteo el último día

Sandra Rey
19/12/2025 17:10
Imagen de archivo de niñas jugando en hinchables
Gonzalo Salgado
La Asociación Boirense de Empresas (ABE) inaugura el próximo lunes su gran parque infantil ‘Boiro, o corazón do Nadal’, donde los asistentes podrán cambiar sus tickets o facturas de compra en los comercios asociados por rifas para el sorteo de 3.000 euros en vales de compra. La iniciativa se desarrollará los días 22 y 23 de diciembre y 2 y 3 de enero, en horario de 16:30 a 20:30 horas, en el polideportivo da Cachada, celebrándose el sorteo el último día.

En cuanto al parque, este está diseñado para ofrecer a todos los asistentes una experiencia completa y mágica en estas fechas, combinando diversión, creatividad y gastronomía para toda la familia. Así, entre las actividades destacadas se encuentran los hinchables y la zona infantil con juegos; photocall con música para sacar fotos divertidas; el buzón real con mesas para escribir y decorar cartas, que entran en el sorteo de tres fiestas de cumpleaños por valor de 100 euros; talleres creativos y artísticos; degustaciones de palomitas, chocolate y dulces; y la recepción de Papá Noel.

El acceso para la mayoría de las actividades es libre y gratuito. Solo se requiere invitación para participar en las degustaciones e hinchables, obteniéndose en los negocios asociados a la ABE.

