La Asociación Boirense de Empresarios sortea 3.000 euros en vales de compra y organiza un parque infantil de Navidad

Imagen de archivo de niñas jugando en hinchables Gonzalo Salgado

La Asociación Boirense de Empresas (ABE) inaugura el próximo lunes su gran parque infantil ‘Boiro, o corazón do Nadal’, donde los asistentes podrán cambiar sus tickets o facturas de compra en los comercios asociados por rifas para el sorteo de 3.000 euros en vales de compra. La iniciativa se desarrollará los días 22 y 23 de diciembre y 2 y 3 de enero, en horario de 16:30 a 20:30 horas, en el polideportivo da Cachada, celebrándose el sorteo el último día.

En cuanto al parque, este está diseñado para ofrecer a todos los asistentes una experiencia completa y mágica en estas fechas, combinando diversión, creatividad y gastronomía para toda la familia. Así, entre las actividades destacadas se encuentran los hinchables y la zona infantil con juegos; photocall con música para sacar fotos divertidas; el buzón real con mesas para escribir y decorar cartas, que entran en el sorteo de tres fiestas de cumpleaños por valor de 100 euros; talleres creativos y artísticos; degustaciones de palomitas, chocolate y dulces; y la recepción de Papá Noel.

El acceso para la mayoría de las actividades es libre y gratuito. Solo se requiere invitación para participar en las degustaciones e hinchables, obteniéndose en los negocios asociados a la ABE.