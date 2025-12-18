La asociación Amicos de Boiro presenta su calendario benéfico del 2026 en el festival de Navidad

Integrantes de Amicos durante su festival de Navidad Cedida

La asociación Amicos de Boiro celebró este jueves en la casa de cultura de Lousame su tradicional festival de Navidad, en el que presentaron su calendario solidario para el 2026, una edición que hace un recorrido por los 25 años de historia de la entidad con fotografías de las personas que acudieron y acuden a los centros. Los almanaques pueden adquirirse en el Centro de Atención Integral de Boiro, con un coste de siete euros el de mesa completo, cinco sin la base de madera, y ocho euros el grande para colgar.

En cuanto al evento festivo, los y las integrantes de Amicos actuaron en una sesión cargada de música, bailes y distintas representaciones. La actividad final fue el “lotobingo”, inspirada en el sorteo de la Lotería de Navidad y en la que participaron todos los asistentes. Como conclusión del festival, sobre las 14 horas, los integrantes de Amicos invitaron a subir al escenario para cantar y bailar el villancico “Mi burrito sabanero”.