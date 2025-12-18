Mi cuenta

Diario de Arousa

La asociación Amicos de Boiro hace entrega de los diplomas del curso ‘Atención á clientela en entornos aeroportuarios’

Los títulos corresponden a la clausura de una formación para incentivar la inclusión laboral en los aeródromos gallegos

Sandra Rey
18/12/2025 17:45
Algunos de los participantes con sus diplomas
Algunos de los participantes con sus diplomas
Cedida
La asociación Amicos de Boiro celebró este miércoles el acto de clausura del curso ‘Atención á clientela en entornos aeroportuarios’, en la que participaron un total de once personas en las últimas semanas, y que han recibido sus diplomas de manos del responsable de Alianzas con Personas y Empresas de Amicos, Miguel Beiro.

La formación se enmarca en el proyecto ‘Amicos OnBoarding’, puesto en marcha por la propia asociación y financiada por la empresa Enaire. La iniciativa desarrolla itinerarios de inserción laboral vinculados a las necesidades y demandas de empleo en los aeropuertos gallegos, y el objetivo de las misma es facilitar el acceso de las personas con discapacidad, al mismo tiempo que favorece su inclusión en espacios públicos.

En esta línea, los itinerarios siguen una metodología centrada en la persona, con un servicio de orientación laboral especializado, apoyo para la inserción en la empresa y acompañamiento y asesoramiento. Esto tanto para la persona usuaria como para la empresa, con el objetivo no solo de promocionar la contratación por parte de empresas relacionadas con los aeropuertos gallegos, sino también de otorgar herramientas para el mantenimiento del empleo.

