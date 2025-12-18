Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La asociación Amas de Casa y el Concello de Ribeira organizan una feria de libros solidaria

La actividad forma parte del programa festivo de la entidad y todo el dinero que se recaude será a favor de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia

Sandra Rey
18/12/2025 20:47
La edila de Cultura y miembros de la asociación con el programa de actividades
La edila de Cultura y miembros de la asociación con el programa de actividades
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina

El club de lectura de la entidad Amas de Casa, en colaboración con el Concello de Ribeira, organiza una feria de libros usados a beneficio de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog). Será en los días 22 y 29 de diciembre, en horario de 17 a 20 horas, en la plaza del Concello.

Además de la feria solidaria, la asociación y la concejalía de Cultura han organizado más actividades para las fiestas navideñas. Entre ellas, el folclore gallego protagonizará la jornada de sábado 27 de diciembre, con un festival de Navidad que tendrá lugar en el auditorio municipal, a partir de las 19 horas. allí habrá actuaciones de pandereteiras, canto tradicional gallego y baile social que llegan de la mano de As Silvalveiras de Corrubedo, As Garridiñas de Castiñeiras y Taller Alecrín. La entrada es gratuita hasta completar aforo y la apertura de puertas será a las 18:45 horas.

También, los Reyes Magos harán una parada en el local de Amas de Casa el domingo 4 de enero, de 18 a 20 horas. De esta manera, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán y repartirán caramelos entre la juventud de la entidad.

“En Ribeira temos un forte tecido asociativo que contribúe a dinamizar a vida social e cultural. Un perfecto exemplo disto é a asociación Amas de Casa que goza de gran vitalidade non só na oferta de alternativas de ocio para o noso maiores, senón tamén de propostas coas que desfrutar toda a cidadanía”, destaca la condejala de Cultura, Ana Barreiro.

Además, la edila añadió que “dende a concellería de Cultura seguiremos camiñando da man das nosas asociación coa finalidade de establecer e nutrir sinerxías que beneficien ao conxunto da sociedade ribeirense”.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El equipo del Costado TKD Boiro en la Copa Galicia

Fin de semana especial para el Costado TKD de Boiro en la Copa Galicia
Carlos Paz
Los más de 3.500 kilos de cocaína incautados durante el operativo

Absueltos dos cambadeses acusados de pertenecer a una banda que introducía cocaína por el puerto de Marín
A. Louro
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, junto al alcalde de Moraña, Sito Gómez

Moraña pacta con Rueda la construcción de una residencia pública para mayores
Fátima Pérez
Román Rodríguez acompañado de otros representantes políticos en el lugar de los trabajos

El conselleiro de Educación visita las obras de ampliación del CEIP Rosalía de Castro de O Grove
Sandra Rey