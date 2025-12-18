La asociación Amas de Casa y el Concello de Ribeira organizan una feria de libros solidaria

La edila de Cultura y miembros de la asociación con el programa de actividades Cedida

El club de lectura de la entidad Amas de Casa, en colaboración con el Concello de Ribeira, organiza una feria de libros usados a beneficio de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog). Será en los días 22 y 29 de diciembre, en horario de 17 a 20 horas, en la plaza del Concello.

Además de la feria solidaria, la asociación y la concejalía de Cultura han organizado más actividades para las fiestas navideñas. Entre ellas, el folclore gallego protagonizará la jornada de sábado 27 de diciembre, con un festival de Navidad que tendrá lugar en el auditorio municipal, a partir de las 19 horas. allí habrá actuaciones de pandereteiras, canto tradicional gallego y baile social que llegan de la mano de As Silvalveiras de Corrubedo, As Garridiñas de Castiñeiras y Taller Alecrín. La entrada es gratuita hasta completar aforo y la apertura de puertas será a las 18:45 horas.

También, los Reyes Magos harán una parada en el local de Amas de Casa el domingo 4 de enero, de 18 a 20 horas. De esta manera, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán y repartirán caramelos entre la juventud de la entidad.

“En Ribeira temos un forte tecido asociativo que contribúe a dinamizar a vida social e cultural. Un perfecto exemplo disto é a asociación Amas de Casa que goza de gran vitalidade non só na oferta de alternativas de ocio para o noso maiores, senón tamén de propostas coas que desfrutar toda a cidadanía”, destaca la condejala de Cultura, Ana Barreiro.

Además, la edila añadió que “dende a concellería de Cultura seguiremos camiñando da man das nosas asociación coa finalidade de establecer e nutrir sinerxías que beneficien ao conxunto da sociedade ribeirense”.