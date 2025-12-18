Jubilados de Boiro protestan por la ausencia de una residencia en el municipio

Los jubilados durante su movilización Cedida

Jubilados de Boiro se desplazaron este jueves hasta el solar junto al parque da Cachada para protestar por la ausencia de su tan solicitada residencia, una demanda que según expone su representante y antiguo concejal del municipio, Manuel Velo, llevan años pidiendo y, en específico, en ese terreno.

Velo denuncia que el gobierno municipal invierta "casi cinco millóns de euros" en la reforma de la Casa da Cultura, señalando que esa actuación "nadie a pediu" y que la inversión debería ir a parar a la residencia de jubilados, una solicitud "desde hai 20 anos".