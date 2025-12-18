O Barbanza
El BNG de Ribeira destaca en Carreira los 1,3 millones de euros invertidos durante su dos años y medio de mandato
El BNG de Ribeira, en el marco de su iniciativa ‘Parroquias con Voz’, destacó el pasado martes en el núcleo de Carreira los 1,3 millones invertidos a lo largo de sus dos años y medio en el gobierno municipal.
Entre las actuaciones se subrayó la finalización del centro social, la casa de acogida A Garita Carreira, la renovación de la iluminación en el campo de fútbol A Guía, pavimentación de calles y dotación de agua potable, pluviales, saneamiento y abastecimiento en diferentes puntos, y renovaciones en el parque Parte ao Río y en la línea de abastecimiento en la DP-7305, entre otras.