O Barbanza

El BNG de Ribeira destaca en Carreira los 1,3 millones de euros invertidos durante su dos años y medio de mandato

Sandra Rey
18/12/2025 20:52
Imagen del encuentro en la parroquia de Carreira
Imagen del encuentro en la parroquia de Carreira
Cedida
El BNG de Ribeira, en el marco de su iniciativa ‘Parroquias con Voz’, destacó el pasado martes en el núcleo de Carreira los 1,3 millones invertidos a lo largo de sus dos años y medio en el gobierno municipal. 

Entre las actuaciones se subrayó la finalización del centro social, la casa de acogida A Garita Carreira, la renovación de la iluminación en el campo de fútbol A Guía, pavimentación de calles y dotación de agua potable, pluviales, saneamiento y abastecimiento en diferentes puntos, y renovaciones en el parque Parte ao Río y en la línea de abastecimiento en la DP-7305, entre otras.

