Congalsa suspende su cena de Navidad en señal de luto por el fallecimiento de un trabajador

Imagen de archivo de las empresa

Congalsa, empresa especializada en soluciones de alimentación, cancela su tradicional cena navideña, prevista para este viernes 19 de diciembre, en señal de luto y respeto por el fallecimiento de un trabajador por causas naturales la pasada madrugada.

Según expone la empresa en un comunicado oficial, el suceso tuvo lugar en la madrugada de este jueves mientras dicho miembro de su plantilla desarrollaba su trabajo durante el turno de noche en las instalaciones de A Pobra do Caramiñal.

La compañía se ha puesto en contacto con la familia para trasladarle sus más sinceras condolencias ante este trágico suceso, que se produce a las puertas de la Navidad. Asimismo, Congalsa expresa públicamente su pesar por esta pérdida y muestra su apoyo a familiares, compañeros y allegados del trabajador.