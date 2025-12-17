Rianxo prepara un programa de Navidad lleno de música, teatro, cuentacuentos y más

Imagen de archivo del alumbrado navideño en Rianxo un año anterior

El Concello de Rianxo prepara para estas navidades un programa lleno de propuestas musicales, teatro, cuentacuentos, obradoiros y más. Las actividades arrancarán mañana y pasado con la primeras sesiones de los Festivais de Nadal de la Escuela de Música municipal, a las 11 horas, en la sala Arcos Moldes del auditorio de Rianxo.

También, el sábado a las 12:30 horas tendrá lugar el acto de apertura de la exposición ‘Cousas da vida’ y, por la tarde, a partir de las 17:30 horas, será el festival de Navidad de la asociación Vai de Roda.

El domingo 21 la programación seguirá con nuevas sesiones de la Escuela de Música de Rianxo, a las 11 y 18 horas, y la compañía Armandanzas Teatro aterrizará en el Centro Social Atalaia, a las 18:30 horas, con su obra ‘Lendatarias’.

Las representaciones teatrales continuarán el viernes 26 de la mano de Teatro Airiños, quienes interpretarán ‘A vida de Brais’ en la sala Arcos Moldes del auditorio, a las 20:30 horas.

Al día siguiente, será el concierto de Fin de Año de la Banda de la Escuela de Música, el domingo 28 la asociación Fago Fatuo celebrará su festival de Navidad y, finalmente, el martes 31 la vecindad rianxeira podrá despedir el año en el municipio a partir de las 19 horas.

Asimismo, desde el 22 de diciembre hasta el 3 de enero habrá disponibles obradoiros, juegos e hinchables en el pabellón José M. Abuín “Chema”, de 16:30 a 19:30 horas, menos los festivos que será de 11:30 a 13:30 horas. Además, los días 26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero habrá cuentacuentos y sesiones musicales a las 19 horas.